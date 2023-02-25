Запад делает бизнес на украинском конфликте, заявил австрийский политик
Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: Запад делает бизнес на конфликте и рискует миром в Европе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДРЕЗДЕН, 25 фев - РИА Новости. Политические силы на Западе используют конфликт на Украине для зарабатывания денег на оружии, что в конечном итоге может привести к тому, что он разрастётся, заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
Штрахе ранее выступил с речью в Дрездене. На улицы города в пятницу вышли противники поставок оружия Киеву, демонстрация проходила в рамках "Первой большой прогулки за мир", организованной правым движением Pegida.
"На Западе ответственные за политику люди преследуют другие интересы. Бизнес на войне, на оружии и за счёт людей. Бизнес, чтобы в конечном итоге ещё и сильно навредить Европе и разжечь региональный конфликт, который может перекинуться надрегионально на Европу", - заявил он, напомнив про прошлые переговоры, которые закончились поездкой тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев, "который сообщил Зеленскому, что Запад не готов к миру".
Штрахе подчеркнул, что за мир должны подать голос большие игроки в политике, и это даже произошло – Китай выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине.
"И что в результате? Представитель НАТО Йенс Столтенберг немедленно отверг это предложение, заявив, что уже после первого состоящего из 12 пунктов плана можно дальше не читать", - сказал бывший вице-канцлер Австрии.
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Политик призвал к созданию общеевропейского мирного движения, чтобы "образумить" западных "разжигателей войны". Свою же родную страну он обвинил в потере нейтралитета, а потому в неспособности сделать вклад в урегулирование конфликта на Украине.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.