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Запад делает бизнес на украинском конфликте, заявил австрийский политик - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/evropa-1854272175.html
Запад делает бизнес на украинском конфликте, заявил австрийский политик
Запад делает бизнес на украинском конфликте, заявил австрийский политик - РИА Новости, 25.02.2023
Запад делает бизнес на украинском конфликте, заявил австрийский политик
Политические силы на Западе используют конфликт на Украине для зарабатывания денег на оружии, что в конечном итоге может привести к тому, что он разрастётся,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:14
2023-02-25T14:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хайнц-кристиан штрахе
нато
вооруженные силы украины
сша
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ДРЕЗДЕН, 25 фев - РИА Новости. Политические силы на Западе используют конфликт на Украине для зарабатывания денег на оружии, что в конечном итоге может привести к тому, что он разрастётся, заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе. Штрахе ранее выступил с речью в Дрездене. На улицы города в пятницу вышли противники поставок оружия Киеву, демонстрация проходила в рамках "Первой большой прогулки за мир", организованной правым движением Pegida. "На Западе ответственные за политику люди преследуют другие интересы. Бизнес на войне, на оружии и за счёт людей. Бизнес, чтобы в конечном итоге ещё и сильно навредить Европе и разжечь региональный конфликт, который может перекинуться надрегионально на Европу", - заявил он, напомнив про прошлые переговоры, которые закончились поездкой тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев, "который сообщил Зеленскому, что Запад не готов к миру". Штрахе подчеркнул, что за мир должны подать голос большие игроки в политике, и это даже произошло – Китай выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине. "И что в результате? Представитель НАТО Йенс Столтенберг немедленно отверг это предложение, заявив, что уже после первого состоящего из 12 пунктов плана можно дальше не читать", - сказал бывший вице-канцлер Австрии. Политик призвал к созданию общеевропейского мирного движения, чтобы "образумить" западных "разжигателей войны". Свою же родную страну он обвинил в потере нейтралитета, а потому в неспособности сделать вклад в урегулирование конфликта на Украине. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html
https://ria.ru/20230225/ukraina-1854246487.html
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в мире, украина, хайнц-кристиан штрахе, нато, вооруженные силы украины, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хайнц-Кристиан Штрахе, НАТО, Вооруженные силы Украины, США
14:14 25.02.2023
 
Запад делает бизнес на украинском конфликте, заявил австрийский политик

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: Запад делает бизнес на конфликте и рискует миром в Европе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ДРЕЗДЕН, 25 фев - РИА Новости. Политические силы на Западе используют конфликт на Украине для зарабатывания денег на оружии, что в конечном итоге может привести к тому, что он разрастётся, заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
Штрахе ранее выступил с речью в Дрездене. На улицы города в пятницу вышли противники поставок оружия Киеву, демонстрация проходила в рамках "Первой большой прогулки за мир", организованной правым движением Pegida.
Польские и украинские военнослужащие на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россию пообещали уничтожить через три месяца
"На Западе ответственные за политику люди преследуют другие интересы. Бизнес на войне, на оружии и за счёт людей. Бизнес, чтобы в конечном итоге ещё и сильно навредить Европе и разжечь региональный конфликт, который может перекинуться надрегионально на Европу", - заявил он, напомнив про прошлые переговоры, которые закончились поездкой тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев, "который сообщил Зеленскому, что Запад не готов к миру".
Штрахе подчеркнул, что за мир должны подать голос большие игроки в политике, и это даже произошло – Китай выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине.
"И что в результате? Представитель НАТО Йенс Столтенберг немедленно отверг это предложение, заявив, что уже после первого состоящего из 12 пунктов плана можно дальше не читать", - сказал бывший вице-канцлер Австрии.
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина в районе Дачжалань - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 08:00
Китай сделал ставку в украинской игре
Политик призвал к созданию общеевропейского мирного движения, чтобы "образумить" западных "разжигателей войны". Свою же родную страну он обвинил в потере нейтралитета, а потому в неспособности сделать вклад в урегулирование конфликта на Украине.
В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 11:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХайнц-Кристиан ШтрахеНАТОВооруженные силы УкраиныСША
 
 
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