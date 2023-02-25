https://ria.ru/20230225/evropa-1854272175.html

Запад делает бизнес на украинском конфликте, заявил австрийский политик

Запад делает бизнес на украинском конфликте, заявил австрийский политик - РИА Новости, 25.02.2023

Запад делает бизнес на украинском конфликте, заявил австрийский политик

Политические силы на Западе используют конфликт на Украине для зарабатывания денег на оружии, что в конечном итоге может привести к тому, что он разрастётся,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:14

2023-02-25T14:14

2023-02-25T14:14

специальная военная операция на украине

в мире

украина

хайнц-кристиан штрахе

нато

вооруженные силы украины

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854233957_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_b0a90424df15bc560827d4aef85b749b.jpg

ДРЕЗДЕН, 25 фев - РИА Новости. Политические силы на Западе используют конфликт на Украине для зарабатывания денег на оружии, что в конечном итоге может привести к тому, что он разрастётся, заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе. Штрахе ранее выступил с речью в Дрездене. На улицы города в пятницу вышли противники поставок оружия Киеву, демонстрация проходила в рамках "Первой большой прогулки за мир", организованной правым движением Pegida. "На Западе ответственные за политику люди преследуют другие интересы. Бизнес на войне, на оружии и за счёт людей. Бизнес, чтобы в конечном итоге ещё и сильно навредить Европе и разжечь региональный конфликт, который может перекинуться надрегионально на Европу", - заявил он, напомнив про прошлые переговоры, которые закончились поездкой тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона в Киев, "который сообщил Зеленскому, что Запад не готов к миру". Штрахе подчеркнул, что за мир должны подать голос большие игроки в политике, и это даже произошло – Китай выступил с планом по урегулированию конфликта на Украине. "И что в результате? Представитель НАТО Йенс Столтенберг немедленно отверг это предложение, заявив, что уже после первого состоящего из 12 пунктов плана можно дальше не читать", - сказал бывший вице-канцлер Австрии. Политик призвал к созданию общеевропейского мирного движения, чтобы "образумить" западных "разжигателей войны". Свою же родную страну он обвинил в потере нейтралитета, а потому в неспособности сделать вклад в урегулирование конфликта на Украине. В пятницу на сайте китайского внешнеполитического ведомства было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Позже постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия приветствует искренние усилия в направлении мира на Украине, прежде всего предложение Китая. В МИД РФ заявили, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. Казахстан также приветствует позицию Китая по урегулированию украинского кризиса, сообщил МИД республики.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230225/kitay-1854207615.html

https://ria.ru/20230225/ukraina-1854246487.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, хайнц-кристиан штрахе, нато, вооруженные силы украины, сша