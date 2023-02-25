https://ria.ru/20230225/ekonomika-1854283816.html

Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под новые санкции, заявила ЕК

Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под новые санкции, заявила ЕК - РИА Новости, 25.02.2023

Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под новые санкции, заявила ЕК

С учетом десятого пакета санкций почти половина экспорта ЕС в Россию (по состоянию на 2021 год) попала под ограничительные меры, говорится в распространенном... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:21

2023-02-25T15:21

2023-02-25T23:55

россия

жозеп боррель

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. С учетом десятого пакета санкций почти половина экспорта ЕС в Россию (по состоянию на 2021 год) попала под ограничительные меры, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.Совет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет. Он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны поименные списки физлиц и организаций, попавших под персональные ограничения."Эти запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму 11,4 миллиарда евро (по данным на 2021 год). Они дополняют запрет на экспорт на 32,5 миллиарда евро в соответствии с принятыми ранее пакетами санкций. С учетом сегодняшнего пакета Евросоюз в общей сложности ввел санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию, по данным на 2021 год", — говорится в документе.Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами — членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом.Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно 121 физлицо и организация, включая политиков, силовиков, представителей медиа.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854207195.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика