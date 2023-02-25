https://ria.ru/20230225/ekonomika-1854283816.html
Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под новые санкции, заявила ЕК
Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под новые санкции, заявила ЕК - РИА Новости, 25.02.2023
Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под новые санкции, заявила ЕК
С учетом десятого пакета санкций почти половина экспорта ЕС в Россию (по состоянию на 2021 год) попала под ограничительные меры, говорится в распространенном... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:21
2023-02-25T15:21
2023-02-25T23:55
россия
жозеп боррель
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости. С учетом десятого пакета санкций почти половина экспорта ЕС в Россию (по состоянию на 2021 год) попала под ограничительные меры, говорится в распространенном заявлении Еврокомиссии.Совет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет. Он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны поименные списки физлиц и организаций, попавших под персональные ограничения."Эти запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму 11,4 миллиарда евро (по данным на 2021 год). Они дополняют запрет на экспорт на 32,5 миллиарда евро в соответствии с принятыми ранее пакетами санкций. С учетом сегодняшнего пакета Евросоюз в общей сложности ввел санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию, по данным на 2021 год", — говорится в документе.Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами — членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом.Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно 121 физлицо и организация, включая политиков, силовиков, представителей медиа.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854162596.html
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россия, жозеп боррель, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
15:21 25.02.2023 (обновлено: 23:55 25.02.2023)
Почти половина экспорта ЕС в Россию попала под новые санкции, заявила ЕК
Еврокомиссия: почти половина экспорта ЕС в Россию попала под новые европейские санкции
БРЮССЕЛЬ, 25 фев — РИА Новости.
С учетом десятого пакета санкций почти половина экспорта ЕС в Россию (по состоянию на 2021 год) попала под ограничительные меры, говорится в распространенном заявлении
Еврокомиссии.
Совет ЕС в субботу утвердил новый санкционный пакет. Он вступит в силу позднее, после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны поименные списки физлиц и организаций, попавших под персональные ограничения.
"Эти запреты и ограничения затрагивают экспорт из Евросоюза на общую сумму 11,4 миллиарда евро (по данным на 2021 год). Они дополняют запрет на экспорт на 32,5 миллиарда евро в соответствии с принятыми ранее пакетами санкций. С учетом сегодняшнего пакета Евросоюз в общей сложности ввел санкции против почти половины (49%) своего экспорта в Россию, по данным на 2021 год", — говорится в документе.
Новый пакет из-за наличия множества разногласий между государствами — членами Евросоюза был согласован поздно вечером 24 февраля, для его утверждения понадобилось несколько дополнительных заседаний постпредов. Ранее Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
уверенно заявляли, что новые ограничения вступят в силу 24 февраля, однако даже согласовать их в указанную дату удалось с огромным трудом.
Еврокомиссия 15 февраля представила свои предложения по новому пакету антироссийских санкций. Он затронет электронику, спецтранспортные средства, запчасти для грузовиков и авиадвигателей, товары двойного назначения, строительный сектор (включая грузоподъемные краны), редкоземельные материалы, тепловизионные камеры, высокотехнологичные товары, включая компоненты, которые могут использоваться в дронах, ракетах и вертолетах. Кроме того, в список персональных санкций будут включены дополнительно 121 физлицо и организация, включая политиков, силовиков, представителей медиа.