https://ria.ru/20230225/donetsk-1854228087.html

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 25.02.2023

Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T07:32

2023-02-25T07:32

2023-02-25T07:46

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 06.45 — населенный пункт Дальнее — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230225/trevoga-1854227687.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато