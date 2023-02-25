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Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/donetsk-1854228087.html
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T07:32
2023-02-25T07:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 06.45 — населенный пункт Дальнее — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230225/trevoga-1854227687.html
донецк
петровский район
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происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
07:32 25.02.2023 (обновлено: 07:46 25.02.2023)
 
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска в 06.45 выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбщежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ
Общежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Общежитие Донецкого национального университета, поврежденное в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 06.45 — населенный пункт Дальнее — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении СЦКК.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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