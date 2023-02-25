https://ria.ru/20230225/donetsk-1854228087.html
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T07:32
2023-02-25T07:32
2023-02-25T07:46
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104803_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_5f908f059cc2d13819035bd3828fa017.jpg
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... 06.45 — населенный пункт Дальнее — город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в заявлении СЦКК. Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230225/trevoga-1854227687.html
донецк
петровский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853104803_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_3329ebf26449722ed0635197ed79f6b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
07:32 25.02.2023 (обновлено: 07:46 25.02.2023)
Украинские войска выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска в 06.45 выпустили пять снарядов натовского калибра по Донецку