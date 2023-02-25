https://ria.ru/20230225/deputat-1854241795.html

Депутат Госдумы призвал уничтожить киевский режим из-за угроз Крыму

Депутат Госдумы призвал уничтожить киевский режим из-за угроз Крыму - РИА Новости, 25.02.2023

Депутат Госдумы призвал уничтожить киевский режим из-за угроз Крыму

Владимир Зеленский своим заявлением о подготовке захвата Крыма подсказывает единственный верный путь для России, его режим должен быть уничтожен как фактор... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:45

2023-02-25T10:45

2023-02-25T10:45

россия

госдума рф

единая россия

олег морозов

киев

владимир зеленский

безопасность

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский своим заявлением о подготовке захвата Крыма подсказывает единственный верный путь для России, его режим должен быть уничтожен как фактор угрозы для России, заявил РИА Новости депутат ГД от "Единой России" Олег Морозов. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военному захвату Крыма. "Зеленский подсказывает нам единственно верный путь: его режим должен быть уничтожен как фактор сакральной угрозы российскому государству. Другого исторического выбора нам не оставлено", — сказал Морозов. Он отметил, что это заявление — пример того, как "выбалтывается сокровенное". "Если кто-то сомневался в агрессивных планах Киева, то вот вам ответ на все сомнения. То есть, начнись СВО или не начнись - Киев пошел бы войной и на Донбасс, и на Крым", — добавил он.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, единая россия, олег морозов, киев, владимир зеленский, безопасность