https://ria.ru/20230225/delo-1854286550.html

На Сахалине возбудили уголовное дело после убийства краснокнижных оленей

На Сахалине возбудили уголовное дело после убийства краснокнижных оленей - РИА Новости, 25.02.2023

На Сахалине возбудили уголовное дело после убийства краснокнижных оленей

Уголовное дело о незаконной охоте возбудили после убийства неизвестными 26 краснокнижных оленей на Сахалине, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:34

2023-02-25T15:34

2023-02-25T15:34

происшествия

сахалин

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сахалинская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Уголовное дело о незаконной охоте возбудили после убийства неизвестными 26 краснокнижных оленей на Сахалине, сообщается в телеграм-канале СК РФ. Ранее в региональном агентстве лесного и охотничьего хозяйства сообщили РИА Новости об обнаружении останков 26 особей дикого северного оленя на севере Сахалина. "В соцсетях и СМИ было распространено видео, автор которого снял останки убитых оленей ... По результатам проведенной проверки по материалам СМИ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота)", - говорится в сообщении. В соцсетях и местных СМИ в пятницу распространили видео, автор которого снял останки убитых оленей. Как рассказал мужчина за кадром, неизвестные браконьеры в Охинском районе уничтожили 25 животных, в том числе 13 самок, некоторые были беременными. Останки животных нашли 24 февраля в верховьях реки Дуна. Прокуратура Сахалинской области также ранее организовала проверку по факту уничтожения в Охинском районе оленей.

https://ria.ru/20230120/brakonerstvo-1846161954.html

https://ria.ru/20221024/ptitsy-1826350857.html

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происшествия, сахалин, россия, сахалинская область, следственный комитет россии (ск рф)