https://ria.ru/20230225/damba-1854344178.html
Советник Пушилина раскрыл детали о подрыве дамбы в Артемовске
Советник Пушилина раскрыл детали о подрыве дамбы в Артемовске - РИА Новости, 25.02.2023
Советник Пушилина раскрыл детали о подрыве дамбы в Артемовске
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни мирного населения,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T23:42
2023-02-25T23:42
2023-02-25T23:56
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артемовск
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни мирного населения, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский."В результате подрыва дамбы потоки воды пошли на Артемовск. Во-первых, таким образом они пробуют остановить наше наступление. Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов. Во-вторых, они объявили об эвакуации мирного населения и хотят, чтобы жители покидали город. Их цель - создать неприемлемые для жизни условия. И в-третьих: для них люди не важны, важно уничтожить город, чтобы для нас было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление", - сказал Кимаковский.Вместе с тем, считает он, подрыв дамбы может говорить и о намерении украинских военных оставить Артемовск, а их действия можно охарактеризовать как "отчаянные".Ранее командир взвода "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров. Сейчас в городе идут ожесточенные бои. Бойцы продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
https://ria.ru/20230225/nastuplenie-1854298928.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, артемовск, донецкая народная республика
В мире, Киев, Россия, Артемовск, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика
23:42 25.02.2023 (обновлено: 23:56 25.02.2023)
Советник Пушилина раскрыл детали о подрыве дамбы в Артемовске
Советник Пушилина: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление России
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений и создать неприемлемые условия для жизни мирного населения, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В результате подрыва дамбы потоки воды пошли на Артемовск. Во-первых, таким образом они пробуют остановить наше наступление. Возможно, они решили отрезать наши штурмовые подразделения от тыловых структур, чтобы замедлить подвоз боеприпасов. Во-вторых, они объявили об эвакуации мирного населения и хотят, чтобы жители покидали город. Их цель - создать неприемлемые для жизни условия. И в-третьих: для них люди не важны, важно уничтожить город, чтобы для нас было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление", - сказал Кимаковский.
Вместе с тем, считает он, подрыв дамбы может говорить и о намерении украинских военных оставить Артемовск, а их действия можно охарактеризовать как "отчаянные".
Ранее командир взвода "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров. Сейчас в городе идут ожесточенные бои. Бойцы продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ
в Донбассе
.