https://ria.ru/20230225/churikova-1854317951.html

В Москве в театре "Ленком" открылась мемориальная гримерная Инны Чуриковой

В Москве в театре "Ленком" открылась мемориальная гримерная Инны Чуриковой - РИА Новости, 25.02.2023

В Москве в театре "Ленком" открылась мемориальная гримерная Инны Чуриковой

Гримерная комната народной артистки СССР Инны Чуриковой в театре "Ленком Марка Захарова" стала мемориальным местом, корреспондент РИА Новости побывал на... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T18:55

2023-02-25T18:55

2023-02-25T18:55

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Алена Нефедова. Гримерная комната народной артистки СССР Инны Чуриковой в театре "Ленком Марка Захарова" стала мемориальным местом, корреспондент РИА Новости побывал на открытии мемориальной гримерной, где хранятся любимые вещи актрисы: фотографии, картины и подарки от поклонников. Инна Чурикова ушла из жизни 14 января на 80-м году жизни. Актриса работала в театре "Ленком" с 1975 года. Гримерная Чуриковой - небольшая комната, в которой расположены туалетный столик, диван и стеллаж с сувенирами, большинство из которых ей дарили поклонники. Среди них можно увидеть мягкие игрушки, иконы, различные статуэтки - актриса бережно хранила все, что получала в подарок. "Гримерная – то место, где она копила силы, где она собиралась совершить "бросок" к зрителю… Это было абсолютно скромное пространство, которое она обустроила под себя, там нет какого-то пафоса, золота, парчи и прочего. Там есть подарки от благодарных зрителей, которых она очень любила. Она просто никогда (не могла - ред.) взять, если ей какую-то безделушку подарили, и выкинуть на помойку. Человек, может быть, необеспеченный, принёс ей это от всего сердца", - рассказал актер театра, народный артист России Иван Агапов на открытии гримерной. Среди подарков на полках хранятся матрешки, керамические статуэтки в виде животных, бокалы, рисунки, настольные часы и большое количество разнообразных кукол. Стены украшают фотографии самой Чуриковой, а также ее любимых режиссеров и актрис, среди которых Вивьен Ли, Марлен Дитрих и Одри Хепберн. Фотографии актрис расположены над диваном, где отдыхала Чурикова. На нем лежит множество мягких игрушек - все они также были подарены поклонниками. Гримерную Чурикова не делила с другими актерами, это было личное помещение, обустроенное под ее вкус. "Инна Михайловна там (в гримерной - ред.) была одна, там не было коллег рядом. К ней приходили гримеры, костюмеры, заходили коллеги по сцене", - рассказал артист театра Виктор Раков. Гримерная Чуриковой станет вторым мемориальным местом в театре, ранее там был открыт мемориальный кабинет Марка Захарова, рассказал директор театра Марк Варшавер. "Мне как руководителю пришла такая идея, потому что у нас в стране: в Москве, в Питере нет гримерных, в которых сидели такого уровня прекрасные актеры, не было мемориальных гримерных… И сегодня мы открываем гримерную Инны Михайловны Чуриковой, нашей легенды, нашего чуда", - сказал Варшавер на открытии гримерной и уточнил, что ранее в театре стал мемориальным кабинет, в котором работал режиссер Марк Захаров. По словам Варшавера, в гримерной все останется таким же, каким было при Чуриковой, никаких изменений руководство театра не вносило, кроме одного портрета актрисы на стене. "Мы дополнительно практически в эту гримерную ничего не привносили… Единственное, что я сделал: там написан портрет Инны Михайловны в роли Елизаветы… Это единственное дополнение в этом кабинете", - рассказал директор театра. Благодаря тому, что руководство театра ничего не меняло, в гримерной до сих пор ощущается присутствие Чуриковой. Возле туалетного столика аккуратно лежат два распечатанных сценария: "Аквитанская львица" и "Ложь во спасение" - последние спектакли, в которых играла актриса. Рядом с ними стоят чашки: изящная в японском стиле и большая, с напечатанной на ней афишей "Ленкома". Рядом в вазе находится букет цветов в подарочной упаковке. Напротив туалетного столика расположен фотопортрет Чуриковой: актриса в белом платье и головном уборе, широко улыбается. Ради этой фотосессии ей пришлось ехать на другой конец Москвы в плохую погоду, рассказала РИА Новости костюмер актрисы Ирина Андреева. "Инна Михайловна ехала через всю Москву, куда-то на отшибе, она на трех автобусах с пересадками, в это время шел дождь… В таком состоянии ее начали "щелкать", получилась на удивление прекрасная фотография, там серия ее портретов, это один из них", - рассказала Андреева. Другая большая черно-белая фотография актрисы расположена возле дивана. На снимке Чурикова позирует с большой собакой на пустыре, держа в руках букет полевых цветов. По словам костюмера актрисы, кадр был спонтанным. "Это около ее дома… Просто какая-то собачка чужая, она к ней подошла, это не постановочное, чисто случайно собачка шла мимо", - уточнила Андреева. Посетить гримерную Чуриковой можно в рамках экскурсионной программы театра. Экскурсия называется "Инна Чурикова. Полвека на сцене "Ленкома", впервые ее провели в субботу.

https://ria.ru/20230117/churikova-1845414235.html

https://ria.ru/20230117/churikova-1845391598.html

https://ria.ru/20230114/churikova-1844909406.html

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