На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка
В Полтавской области Украины демонтировали бюст советского генерала Третьяка
© Фото : Полтавський офіс УІНПВ городе Хорол Полтавской области демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку
© Фото : Полтавський офіс УІНП
В городе Хорол Полтавской области демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В городе Хорол Полтавской области Украины демонтировали бюст советского генерала Ивана Третьяка, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное).
"В городе Хорол 25 февраля демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку", - сообщило издание.
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Как заявил изданию региональный представитель Украинского института нацпамяти в Полтавской области Олег Пустовгар, работы по демонтажу провели по распоряжению главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
Иван Третьяк - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Родился в 1923 году в селе Малая Поповка Хорольского района Полтавской области. С 1986 по 1991 Третьяк был заместителем министра обороны СССР, а с 1987 по 1991 год - главнокомандующим войсками ПВО СССР.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.