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На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка - РИА Новости, 25.02.2023
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На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка
На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка - РИА Новости, 25.02.2023
На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка
В городе Хорол Полтавской области Украины демонтировали бюст советского генерала Ивана Третьяка, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T18:49
2023-02-25T18:49
в мире
украина
полтавская область
ссср
сергей лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В городе Хорол Полтавской области Украины демонтировали бюст советского генерала Ивана Третьяка, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). "В городе Хорол 25 февраля демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку", - сообщило издание. Как заявил изданию региональный представитель Украинского института нацпамяти в Полтавской области Олег Пустовгар, работы по демонтажу провели по распоряжению главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина. Иван Третьяк - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Родился в 1923 году в селе Малая Поповка Хорольского района Полтавской области. С 1986 по 1991 Третьяк был заместителем министра обороны СССР, а с 1987 по 1991 год - главнокомандующим войсками ПВО СССР. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230214/suvorov-1851997238.html
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в мире, украина, полтавская область, ссср, сергей лавров
В мире, Украина, Полтавская область, СССР, Сергей Лавров
18:49 25.02.2023
 
На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка

В Полтавской области Украины демонтировали бюст советского генерала Третьяка

© Фото : Полтавський офіс УІНПВ городе Хорол Полтавской области демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку
В городе Хорол Полтавской области демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : Полтавський офіс УІНП
В городе Хорол Полтавской области демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В городе Хорол Полтавской области Украины демонтировали бюст советского генерала Ивана Третьяка, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное).
"В городе Хорол 25 февраля демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку", - сообщило издание.
Демонтаж памятника Суворову в селе Петровка в Одесской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 17:29
В Одесской области демонтировали памятник Суворову
Как заявил изданию региональный представитель Украинского института нацпамяти в Полтавской области Олег Пустовгар, работы по демонтажу провели по распоряжению главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.
Иван Третьяк - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Родился в 1923 году в селе Малая Поповка Хорольского района Полтавской области. С 1986 по 1991 Третьяк был заместителем министра обороны СССР, а с 1987 по 1991 год - главнокомандующим войсками ПВО СССР.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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