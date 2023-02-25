https://ria.ru/20230225/byust-1854317528.html

На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка

На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка - РИА Новости, 25.02.2023

На Украине демонтировали бюст советского генерала Третьяка

В городе Хорол Полтавской области Украины демонтировали бюст советского генерала Ивана Третьяка, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T18:49

2023-02-25T18:49

2023-02-25T18:49

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украина

полтавская область

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сергей лавров

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В городе Хорол Полтавской области Украины демонтировали бюст советского генерала Ивана Третьяка, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). "В городе Хорол 25 февраля демонтировали бюст советскому военному деятелю Ивану Третьяку", - сообщило издание. Как заявил изданию региональный представитель Украинского института нацпамяти в Полтавской области Олег Пустовгар, работы по демонтажу провели по распоряжению главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина. Иван Третьяк - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. Родился в 1923 году в селе Малая Поповка Хорольского района Полтавской области. С 1986 по 1991 Третьяк был заместителем министра обороны СССР, а с 1987 по 1991 год - главнокомандующим войсками ПВО СССР. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230214/suvorov-1851997238.html

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украина

полтавская область

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в мире, украина, полтавская область, ссср, сергей лавров