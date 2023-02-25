https://ria.ru/20230225/bragarnik-1854301718.html
Умерла народная артистка России Светлана Брагарник
Умерла народная артистка России Светлана Брагарник - РИА Новости, 25.02.2023
Умерла народная артистка России Светлана Брагарник
Актриса Московского драматического театра имени Гоголя, народная артистка России Светлана Брагарник ушла из жизни в субботу после продолжительной болезни в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:10
2023-02-25T17:10
2023-02-25T21:05
россия
общество
культура
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Актриса Московского драматического театра имени Гоголя, народная артистка России Светлана Брагарник ушла из жизни в субботу после продолжительной болезни в возрасте 78 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Действительно, к сожалению, народная артистка России Светлана Михайловна Брагарник скончалась сегодня на 79-м году жизни", — сказали в пресс-службе.Прощание состоится в театре, но время будет известно позже. Брагарник родилась 24 мая 1944 года. В Московский драматический театр имени Гоголя актриса пришла в 1972-м, играла в таких спектаклях, как "Красный крест", "Барокко", "Маленькие трагедии" и других. Также исполнила роли в фильмах "Порох", "Ученик", "Сатана", "Адъютанты любви".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество
Россия, Общество, Культура
17:10 25.02.2023 (обновлено: 21:05 25.02.2023)
Умерла народная артистка России Светлана Брагарник
На 79-м году жизни умерла актриса Московского театра имени Гоголя Светлана Брагарник
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Актриса Московского драматического театра имени Гоголя, народная артистка России Светлана Брагарник ушла из жизни в субботу после продолжительной болезни в возрасте 78 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Действительно, к сожалению, народная артистка России Светлана Михайловна Брагарник скончалась сегодня на 79-м году жизни", — сказали в пресс-службе.
Прощание состоится в театре, но время будет известно позже.
Брагарник родилась 24 мая 1944 года. В Московский драматический театр имени Гоголя актриса пришла в 1972-м, играла в таких спектаклях, как "Красный крест", "Барокко", "Маленькие трагедии" и других. Также исполнила роли в фильмах "Порох", "Ученик", "Сатана", "Адъютанты любви".