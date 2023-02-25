https://ria.ru/20230225/bragarnik-1854301718.html

Умерла народная артистка России Светлана Брагарник

Умерла народная артистка России Светлана Брагарник - РИА Новости, 25.02.2023

Умерла народная артистка России Светлана Брагарник

Актриса Московского драматического театра имени Гоголя, народная артистка России Светлана Брагарник ушла из жизни в субботу после продолжительной болезни в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:10

2023-02-25T17:10

2023-02-25T21:05

россия

общество

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854301474_0:0:2596:1461_1920x0_80_0_0_80eb7636e0416d005bd3856712aad7c6.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Актриса Московского драматического театра имени Гоголя, народная артистка России Светлана Брагарник ушла из жизни в субботу после продолжительной болезни в возрасте 78 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Действительно, к сожалению, народная артистка России Светлана Михайловна Брагарник скончалась сегодня на 79-м году жизни", — сказали в пресс-службе.Прощание состоится в театре, но время будет известно позже. Брагарник родилась 24 мая 1944 года. В Московский драматический театр имени Гоголя актриса пришла в 1972-м, играла в таких спектаклях, как "Красный крест", "Барокко", "Маленькие трагедии" и других. Также исполнила роли в фильмах "Порох", "Ученик", "Сатана", "Адъютанты любви".

https://ria.ru/20230209/teatr-1850909274.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество