https://ria.ru/20230225/bolnitsa-1854240714.html

В Якутии завели дело после смерти ребенка в больнице

В Якутии завели дело после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 25.02.2023

В Якутии завели дело после смерти ребенка в больнице

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи в городе Нерюнгри Якутии, где в больнице скончался ребенок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:28

2023-02-25T10:28

2023-02-25T10:28

происшествия

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

нерюнгри

нерюнгринский район

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи в городе Нерюнгри Якутии, где в больнице скончался ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону. Информацию о летальном случае в Нерюнгринской больнице распространили пользователи соцсети и СМИ. Якобы девятилетний мальчик поступил в медучреждение с ушибом, полученным на тренировке по самбо. Врач не разглядел ничего особенного на снимке рентгена. А через несколько дней мальчика пришлось подключить к ИВЛ, провести ему несколько операций, после чего ребенок скончался. Достоверность информации подтвердили в СК. "По данному факту проводится расследование, назначены необходимые экспертные исследования, выясняются все обстоятельства. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ. Проводится расследование", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230216/mladenets-1852520278.html

нерюнгри

нерюнгринский район

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), нерюнгри, нерюнгринский район, республика саха (якутия)