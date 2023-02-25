https://ria.ru/20230225/bolnitsa-1854240714.html
В Якутии завели дело после смерти ребенка в больнице
В Якутии завели дело после смерти ребенка в больнице - РИА Новости, 25.02.2023
В Якутии завели дело после смерти ребенка в больнице
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи в городе Нерюнгри Якутии, где в больнице скончался ребенок, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:28
2023-02-25T10:28
2023-02-25T10:28
происшествия
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
нерюнгри
нерюнгринский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи в городе Нерюнгри Якутии, где в больнице скончался ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону. Информацию о летальном случае в Нерюнгринской больнице распространили пользователи соцсети и СМИ. Якобы девятилетний мальчик поступил в медучреждение с ушибом, полученным на тренировке по самбо. Врач не разглядел ничего особенного на снимке рентгена. А через несколько дней мальчика пришлось подключить к ИВЛ, провести ему несколько операций, после чего ребенок скончался. Достоверность информации подтвердили в СК. "По данному факту проводится расследование, назначены необходимые экспертные исследования, выясняются все обстоятельства. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ. Проводится расследование", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230216/mladenets-1852520278.html
нерюнгри
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), нерюнгри, нерюнгринский район, республика саха (якутия)
Происшествия, Здоровье - Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Нерюнгри, Нерюнгринский район, Республика Саха (Якутия)
В Якутии завели дело после смерти ребенка в больнице
СК завел уголовное дело после смерти девятилетнего мальчика в Нерюнгринской больнице
ЯКУТСК, 25 фев – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили следователи в городе Нерюнгри Якутии, где в больнице скончался ребенок, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК России по региону.
Информацию о летальном случае в Нерюнгринской больнице распространили пользователи соцсети и СМИ. Якобы девятилетний мальчик поступил в медучреждение с ушибом, полученным на тренировке по самбо. Врач не разглядел ничего особенного на снимке рентгена. А через несколько дней мальчика пришлось подключить к ИВЛ, провести ему несколько операций, после чего ребенок скончался.
Достоверность информации подтвердили в СК. "По данному факту проводится расследование, назначены необходимые экспертные исследования, выясняются все обстоятельства. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ. Проводится расследование", - отметили в пресс-службе.