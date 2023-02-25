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Беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру

Беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру - РИА Новости, 25.02.2023

Беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру

Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку, которая оставила мужа на... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T05:05

2023-02-25T05:05

2023-02-25T05:05

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку, которая оставила мужа на родине, об этом они рассказали в интервью Sky News.Британский министр, который живет вместе с женой и детьми, приютил украинскую беженку Снежану Чайкину, ее мать, семилетнего сына Никиту и их собаку. По словам Шаппса, все они счастливо живут в его доме и рассчитывают остаться там на ближайшие месяцы. Приехав в апреле прошлого года, беженцы поселились в комнате старшего сына Шаппса.Беженка Снежана Чайкина рассказала, что работает удаленно и постоянно общается с украинскими коллегами. Ее муж, которого уволили со службы по медицинским показаниям из-за травмы ноги, недавно отправился в Польшу и надеется воссоединиться со своей семьей в Великобритании. Она сказала, что у нее с Шаппсом "много общего", но они не обсуждают политику Великобритании, за исключением ситуации на Украине.В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, великобритания, польша, украина