Беженка оставила мужа на Украине и переехала к британскому министру
Украинская беженка оставила мужа на родине и переехала к британскому министру Шаппсу
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Министр энергетической безопасности и климатической нейтральности Великобритании Грант Шаппс приютил у себя дома украинскую беженку, которая оставила мужа на родине, об этом они рассказали в интервью Sky News.
Британский министр, который живет вместе с женой и детьми, приютил украинскую беженку Снежану Чайкину, ее мать, семилетнего сына Никиту и их собаку. По словам Шаппса, все они счастливо живут в его доме и рассчитывают остаться там на ближайшие месяцы. Приехав в апреле прошлого года, беженцы поселились в комнате старшего сына Шаппса.
"Мы сказали ему, что отдали его комнату трем украинцам и собаке!" — поделился британский политик.
Беженка Снежана Чайкина рассказала, что работает удаленно и постоянно общается с украинскими коллегами. Ее муж, которого уволили со службы по медицинским показаниям из-за травмы ноги, недавно отправился в Польшу и надеется воссоединиться со своей семьей в Великобритании. Она сказала, что у нее с Шаппсом "много общего", но они не обсуждают политику Великобритании, за исключением ситуации на Украине.
"Мы вместе едим, загружаем посудомоечную машину и занимаемся другими домашними делами. Это расширенная семья", — заявил Шаппс.
В марте прошлого года власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье беженцам, за что британцам выплачивались компенсации.