16:35 25.02.2023 (обновлено: 16:55 25.02.2023)
В Запорожской области нашли американскую маркировку на фрагментах БПЛА
Рогов: в Запорожской области на фрагментах БПЛА нашли маркировку американской компании
© Фото : Владимир Рогов/TelegramАмериканская маркировка на фрагментах БПЛА в Днепрорудном Запорожской области
Американская маркировка на фрагментах БПЛА в Днепрорудном Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Среди фрагментов атаковавшего беспилотника в Днепрорудном Запорожской области обнаружена маркировка крупной американской транспортной компании, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Ранее украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области. В городе прозвучало несколько взрывов. Незначительно повреждена шахта лифта одного из многоквартирных домов.
"Среди фрагментов атаковавшего беспилотника в Днепрорудном обнаружена маркировка крупной американской транспортной компании "Uline", а также надпись "Made in USA". Скорее всего, украинские боевики пользовались услугами этой транспортной компании по доставке этого беспилотника или комплектующих к нему", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, в этом нет ничего необычного, так как, к примеру, украинские войска для перевозки своих минометов давно используют микроавтобусы международной глобальной почтовой службы "DHL".
"В принципе, удивляться этому уже не приходится, так как Запад поддерживает украинских террористов всеми доступными ему способами, начиная от прямых поставок военной техники до частно-государственного партнерства", - подчеркнул Рогов.