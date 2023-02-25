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В США предрекли Украине невиданные бедствия в этом году - РИА Новости, 25.02.2023
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В США предрекли Украине невиданные бедствия в этом году
В США предрекли Украине невиданные бедствия в этом году - РИА Новости, 25.02.2023
В США предрекли Украине невиданные бедствия в этом году
Грядущий год сулит Украине бедствия, каких она не видела прежде, считает обозреватель Newsweek Стивен Майерс. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T05:55
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вооруженные силы украины
нато
киев
россия
украина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Грядущий год сулит Украине бедствия, каких она не видела прежде, считает обозреватель Newsweek Стивен Майерс.Он также добавил, что ВСУ испытывают жесткую нехватку боеприпасов и что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, навряд ли когда-нибудь окажутся на ее территории. Журналист также подчеркнул, что Штаты не отправят Киеву технику, управлять которой могут только американские солдаты, поскольку их ждет гибель от ударов России уже по их прибытию на место.Обозреватель отметил, что США предпочли "подливать масла в огонь" вместо того, чтобы предпринять попытки устранить конфликт. При этом, напомнил автор, прямые неспровоцированные вторжения свойственны Америке.Майерс пояснил, что многие политики и дипломаты пытались "затрубить тревогу" из-за американского "дипломатического высокомерия", но эти попытки не увенчались успехом.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230225/otmyvanie-1854223017.html
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m1 abrams, вооруженные силы украины, нато, киев, россия, украина, в мире
M1 Abrams, Вооруженные силы Украины, НАТО, Киев, Россия, Украина, В мире
05:55 25.02.2023 (обновлено: 07:58 25.02.2023)
 
В США предрекли Украине невиданные бедствия в этом году

Автор Newsweek Майерс сообщил, что Украину в 2023 году ждут невиданные ранее бедствия

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПикет сторонников евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады
Пикет сторонников евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пикет сторонников евроинтеграции Украины у здания Верховной Рады. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Грядущий год сулит Украине бедствия, каких она не видела прежде, считает обозреватель Newsweek Стивен Майерс.
"Грядущий год конфликта будет гораздо более разрушительным для Украины, чем мы когда-либо видели. Россия не станет прислушиваться к сомнительным предложениям о переговорах, основанных на требованиях, которые игнорируют факторы, спровоцировавшие этот конфликт", — заявил журналист.
Он также добавил, что ВСУ испытывают жесткую нехватку боеприпасов и что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, навряд ли когда-нибудь окажутся на ее территории. Журналист также подчеркнул, что Штаты не отправят Киеву технику, управлять которой могут только американские солдаты, поскольку их ждет гибель от ударов России уже по их прибытию на место.
Обозреватель отметил, что США предпочли "подливать масла в огонь" вместо того, чтобы предпринять попытки устранить конфликт. При этом, напомнил автор, прямые неспровоцированные вторжения свойственны Америке.
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Майерс пояснил, что многие политики и дипломаты пытались "затрубить тревогу" из-за американского "дипломатического высокомерия", но эти попытки не увенчались успехом.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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