https://ria.ru/20230225/bedstviya-1854225491.html

В США предрекли Украине невиданные бедствия в этом году

В США предрекли Украине невиданные бедствия в этом году - РИА Новости, 25.02.2023

В США предрекли Украине невиданные бедствия в этом году

Грядущий год сулит Украине бедствия, каких она не видела прежде, считает обозреватель Newsweek Стивен Майерс. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T05:55

2023-02-25T05:55

2023-02-25T07:58

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Грядущий год сулит Украине бедствия, каких она не видела прежде, считает обозреватель Newsweek Стивен Майерс.Он также добавил, что ВСУ испытывают жесткую нехватку боеприпасов и что батареи Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-16, обещанные Украине Западом, навряд ли когда-нибудь окажутся на ее территории. Журналист также подчеркнул, что Штаты не отправят Киеву технику, управлять которой могут только американские солдаты, поскольку их ждет гибель от ударов России уже по их прибытию на место.Обозреватель отметил, что США предпочли "подливать масла в огонь" вместо того, чтобы предпринять попытки устранить конфликт. При этом, напомнил автор, прямые неспровоцированные вторжения свойственны Америке.Майерс пояснил, что многие политики и дипломаты пытались "затрубить тревогу" из-за американского "дипломатического высокомерия", но эти попытки не увенчались успехом.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230225/otmyvanie-1854223017.html

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m1 abrams, вооруженные силы украины, нато, киев, россия, украина, в мире