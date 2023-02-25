https://ria.ru/20230225/bayden-1854223361.html

Байден рассказал о конфискованных секретных документах

Байден рассказал о конфискованных секретных документах - РИА Новости, 25.02.2023

Байден рассказал о конфискованных секретных документах

Президент США Джо Байден заявил, что ФБР конфисковало у него "очень небольшое число" конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T03:23

2023-02-25T03:23

2023-02-25T03:30

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ФБР конфисковало у него "очень небольшое число" конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам и, предположительно, ни один не имеет высшего уровня секретности.Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для выяснения, каким образом государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом.Он поставил себе в заслугу, что добровольно и в полном объеме сотрудничает со следствием.

https://ria.ru/20230225/bayden-1854221680.html

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в мире, фбр, сша, джо байден