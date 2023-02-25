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Байден рассказал о конфискованных секретных документах - РИА Новости, 25.02.2023
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Байден рассказал о конфискованных секретных документах
Байден рассказал о конфискованных секретных документах - РИА Новости, 25.02.2023
Байден рассказал о конфискованных секретных документах
Президент США Джо Байден заявил, что ФБР конфисковало у него "очень небольшое число" конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:23
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в мире
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ФБР конфисковало у него "очень небольшое число" конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам и, предположительно, ни один не имеет высшего уровня секретности.Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для выяснения, каким образом государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом.Он поставил себе в заслугу, что добровольно и в полном объеме сотрудничает со следствием.
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в мире, фбр, сша, джо байден
В мире, ФБР, США, Джо Байден
03:23 25.02.2023 (обновлено: 03:30 25.02.2023)
 
Байден рассказал о конфискованных секретных документах

Байден заявил, что ФБР конфисковало у него очень небольшое число секретных документов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ФБР конфисковало у него "очень небольшое число" конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам и, предположительно, ни один не имеет высшего уровня секретности.
Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для выяснения, каким образом государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом.
"Очень небольшое число документов было конфисковано из тех, что были найдены в моем распоряжении – из всего того, что годами вывозилось из моего сенатского офиса. Мне сказали, что пара бумаг относилась к 1973 или 1974 годам. Документы были маркированы как секретные, но я не знаю... ни об одном, который бы имел высшую степень секретности", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
Он поставил себе в заслугу, что добровольно и в полном объеме сотрудничает со следствием.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
02:50
Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться
 
В миреФБРСШАДжо Байден
 
 
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