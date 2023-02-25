https://ria.ru/20230225/bayden-1854223361.html
Байден рассказал о конфискованных секретных документах
Байден рассказал о конфискованных секретных документах - РИА Новости, 25.02.2023
Байден рассказал о конфискованных секретных документах
Президент США Джо Байден заявил, что ФБР конфисковало у него "очень небольшое число" конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:23
2023-02-25T03:23
2023-02-25T03:30
в мире
фбр
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2d6d4aa11942a3af3fd04a7ca1fb2c5.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ФБР конфисковало у него "очень небольшое число" конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам и, предположительно, ни один не имеет высшего уровня секретности.Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для выяснения, каким образом государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом.Он поставил себе в заслугу, что добровольно и в полном объеме сотрудничает со следствием.
https://ria.ru/20230225/bayden-1854221680.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f7921246dabae68598ba80b8fe4dd476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, фбр, сша, джо байден
В мире, ФБР, США, Джо Байден
03:23 25.02.2023 (обновлено: 03:30 25.02.2023)
Байден рассказал о конфискованных секретных документах
Байден заявил, что ФБР конфисковало у него очень небольшое число секретных документов
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что ФБР конфисковало у него "очень небольшое число" конфиденциальных материалов, некоторые из которых относятся к 1970-м годам и, предположительно, ни один не имеет высшего уровня секретности.
Министерство юстиции США назначило спецпрокурора для выяснения, каким образом государственные тайны оказались в не приспособленных для их хранения офисных и жилых помещениях, которыми Байден пользовался в бытность частным лицом.
"Очень небольшое число документов было конфисковано из тех, что были найдены в моем распоряжении – из всего того, что годами вывозилось из моего сенатского офиса. Мне сказали, что пара бумаг относилась к 1973 или 1974 годам. Документы были маркированы как секретные, но я не знаю... ни об одном, который бы имел высшую степень секретности", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
Он поставил себе в заслугу, что добровольно и в полном объеме сотрудничает со следствием.