https://ria.ru/20230225/bayden-1854221414.html

Украине не удастся сразу вернуть Крым, заявил Байден

Украине не удастся сразу вернуть Крым, заявил Байден - РИА Новости, 25.02.2023

Украине не удастся сразу вернуть Крым, заявил Байден

Украина должна сама решить, на чем заканчивать конфликт с Россией, но захватить Крым сразу у Киева может не получиться, заявил президент США Джо Байден в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T02:44

2023-02-25T02:44

2023-02-25T09:28

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Украина должна сама решить, на чем заканчивать конфликт с Россией, но захватить Крым сразу у Киева может не получиться, заявил президент США Джо Байден в интервью каналу ABC.Ранее Владимир Зеленский заявил об отправке военных ВСУ за границу для подготовки к нападению на российский полуостров.На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: что "может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период"."Не все сразу", — добавил американский лидер.После начала спецоперации Киев неоднократно говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.На полуострове такие попытки называли самоубийственными и предупреждали, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".

https://ria.ru/20230225/krym-1854221163.html

https://ria.ru/20230225/krym-1854218735.html

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