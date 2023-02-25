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Украине не удастся сразу вернуть Крым, заявил Байден - РИА Новости, 25.02.2023
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Украине не удастся сразу вернуть Крым, заявил Байден
Украине не удастся сразу вернуть Крым, заявил Байден - РИА Новости, 25.02.2023
Украине не удастся сразу вернуть Крым, заявил Байден
Украина должна сама решить, на чем заканчивать конфликт с Россией, но захватить Крым сразу у Киева может не получиться, заявил президент США Джо Байден в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T02:44
2023-02-25T09:28
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Украина должна сама решить, на чем заканчивать конфликт с Россией, но захватить Крым сразу у Киева может не получиться, заявил президент США Джо Байден в интервью каналу ABC.Ранее Владимир Зеленский заявил об отправке военных ВСУ за границу для подготовки к нападению на российский полуостров.На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: что "может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период"."Не все сразу", — добавил американский лидер.После начала спецоперации Киев неоднократно говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.На полуострове такие попытки называли самоубийственными и предупреждали, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
https://ria.ru/20230225/krym-1854221163.html
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в мире, сша, украина, россия, киев, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, оон, нато
В мире, США, Украина, Россия, Киев, Джо Байден, Владимир Путин, Владимир Зеленский, ООН, НАТО
02:44 25.02.2023 (обновлено: 09:28 25.02.2023)
 
Украине не удастся сразу вернуть Крым, заявил Байден

Президент США Байден допустил, что Украина сможет вернуть Крым после переходного периода

© Фото : Офис Президента УкраиныВизит президента США Джо Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : Офис Президента Украины
Визит президента США Джо Байдена в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев — РИА Новости. Украина должна сама решить, на чем заканчивать конфликт с Россией, но захватить Крым сразу у Киева может не получиться, заявил президент США Джо Байден в интервью каналу ABC.
Ранее Владимир Зеленский заявил об отправке военных ВСУ за границу для подготовки к нападению на российский полуостров.
"Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату", — сообщил Байден.
На вопрос о перспективах возвращения Украиной Крыма он ответил: что "может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период".
Здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
02:33
В Крыму назвали позицию G7 по новым границам России тупиковой
"Не все сразу", — добавил американский лидер.
После начала спецоперации Киев неоднократно говорил о планах начать наступательную операцию на полуостров, в том числе на фоне сообщений о новых поставках западных вооружений. Так, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк указывал, что, договорившись о поставках танков, Украина ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по Крыму.
На полуострове такие попытки называли самоубийственными и предупреждали, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно.
Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, за атакой на полуостров последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
Набережная имени Ленина в Ялте - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
01:26
В Крыму предостерегли Зеленского от попыток захвата полуострова
 
В миреСШАУкраинаРоссияКиевДжо БайденВладимир ПутинВладимир ЗеленскийООННАТО
 
 
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