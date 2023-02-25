https://ria.ru/20230225/avtomobili-1854239145.html
Овчинский: московская компания начала поставку деталей для китайских авто
Овчинский: московская компания начала поставку деталей для китайских авто - РИА Новости, 25.02.2023
Овчинский: московская компания начала поставку деталей для китайских авто
Московская компания "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) начало поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда Haval, сообщил руководитель РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:08
2023-02-25T10:08
2023-02-25T10:08
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e42e456a9e7842a94bf8b007eb02278f.jpg
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Московская компания "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) начало поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда Haval, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Сборка популярных китайских кроссоверов Haval ведется на тульском предприятии "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". Ранее AAT договорилась с тульской копанией о производстве на своих мощностях 106 различных компонентов кузова для этой марки.По словам гендиректора AAT Зоригто Саханова, февральская поставка переднего пола салона – это старт масштабного проекта в сфере импортозамещения и локализации сборки этих автомобилей, уровень которой превысит 50% уже в текущем году.Компания "Альфа Автоматив Техноложиз" открыла производство на территории Москвы в декабре прошлого года в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Мощности предприятия могут обеспечить выпуск 12 миллионов деталей автомобильных кузовов в год. Для тульского производителя автомобилей предприятие будет ежегодно изготавливать до 6,5 миллионов кузовных деталей, уточняется в сообщении.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837083858_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8d0b2ad441b85fb66a98e2dcc5a10a78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Московская компания "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) начало поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда Haval, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Сборка популярных китайских кроссоверов Haval ведется на тульском предприятии "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". Ранее AAT договорилась с тульской копанией о производстве на своих мощностях 106 различных компонентов кузова для этой марки.
"На данный момент уже начато производство и поставка первой партии комплектующих, в которую войдут 1600 экземпляров переднего пола салона. Также специалисты ААТ завершают адаптацию штамповой оснастки второй серийной детали – заднего пола салона", – отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
По словам гендиректора AAT Зоригто Саханова, февральская поставка переднего пола салона – это старт масштабного проекта в сфере импортозамещения и локализации сборки этих автомобилей, уровень которой превысит 50% уже в текущем году.
Компания "Альфа Автоматив Техноложиз" открыла производство на территории Москвы
в декабре прошлого года в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Мощности предприятия могут обеспечить выпуск 12 миллионов деталей автомобильных кузовов в год. Для тульского производителя автомобилей предприятие будет ежегодно изготавливать до 6,5 миллионов кузовных деталей, уточняется в сообщении.