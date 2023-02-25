https://ria.ru/20230225/avtomobili-1854239145.html

Овчинский: московская компания начала поставку деталей для китайских авто

Овчинский: московская компания начала поставку деталей для китайских авто - РИА Новости, 25.02.2023

Овчинский: московская компания начала поставку деталей для китайских авто

Московская компания "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) начало поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда Haval, сообщил руководитель РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:08

2023-02-25T10:08

2023-02-25T10:08

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Московская компания "Альфа Автоматив Техноложиз" (ААТ) начало поставку первой партии комплектующих для автомобилей китайского бренда Haval, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Сборка популярных китайских кроссоверов Haval ведется на тульском предприятии "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус". Ранее AAT договорилась с тульской копанией о производстве на своих мощностях 106 различных компонентов кузова для этой марки.По словам гендиректора AAT Зоригто Саханова, февральская поставка переднего пола салона – это старт масштабного проекта в сфере импортозамещения и локализации сборки этих автомобилей, уровень которой превысит 50% уже в текущем году.Компания "Альфа Автоматив Техноложиз" открыла производство на территории Москвы в декабре прошлого года в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Мощности предприятия могут обеспечить выпуск 12 миллионов деталей автомобильных кузовов в год. Для тульского производителя автомобилей предприятие будет ежегодно изготавливать до 6,5 миллионов кузовных деталей, уточняется в сообщении.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, владислав овчинский