https://ria.ru/20230225/arest-1854238794.html

"Скопинского маньяка" отпустили из-под стражи

"Скопинского маньяка" отпустили из-под стражи - РИА Новости, 25.02.2023

"Скопинского маньяка" отпустили из-под стражи

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов, проходящий по делу об укрывательстве убийства, вышел из СИЗО, сообщили РИА Новости в главке Следственного комитета по... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:05

2023-02-25T10:05

2023-02-25T11:59

происшествия

скопин

виктор мохов

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 25 фев — РИА Новости. "Скопинский маньяк" Виктор Мохов, проходящий по делу об укрывательстве убийства, вышел из СИЗО, сообщили РИА Новости в главке Следственного комитета по Рязанской области. "По решению суда прекращен срок содержания под стражей", — сказала собеседница агентства.По ее словам, суд принял решение в десятых числах февраля. Оно вызвано тем, что истек предельный срок содержания под стражей по статье, по которой Мохова обвиняют. Следствие по делу уже завершилось. Местные СМИ обратили внимание на освобождение Мохова после того, как местные жители заметили его в магазине. Уголовное дело против Мохова возбудили в начале августа. Тогда во дворе заброшенного дома в Скопине нашли тело местного жителя. Подозреваемого в убийстве вскоре задержали, и он признался, что вечером 2 августа выпивал с погибшим, поссорился с ним и во время драки ударил его локтем в область шеи. Тот тут же умер. Тело задержанный постарался спрятать, в этом ему помогал приятель.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных структурах, приятелем оказался Мохов, а убийство произошло именно в его доме. По обвинению в укрывательстве убийства Мохова отправили под домашний арест, но он нарушал его условия — выходил в интернет и общался со свидетелем по делу. В результате меру пресечения заменили на содержание под стражей.В начале марта 2021 года Мохов вышел из колонии, где отбывал срок за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал их в подвале, морил голодом, издевался и насиловал. Одна из пострадавших дважды рожала от него, однако Мохов отбирал детей. Девушек освободили в мае 2004 года. Суд приговорил "скопинского маньяка" к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы.После освобождения Мохов вернулся в Скопин. С тех пор его несколько раз привлекали к административной ответственности за несоблюдение установленных ограничений. Мохов должен регулярно отмечаться в ОВД, ему нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

https://ria.ru/20221004/manyak-1821496612.html

https://ria.ru/20230213/arest-1851640188.html

скопин

рязанская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, скопин, виктор мохов, рязанская область