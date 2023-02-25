https://ria.ru/20230225/antonov-1854222805.html

Антонов назвал новые санкции США бездумными

Антонов назвал новые санкции США бездумными - РИА Новости, 25.02.2023

Антонов назвал новые санкции США бездумными

Посол России в США Анатолий Антонов назвал "бездумными" новые американские санкции и предупредил, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T03:11

2023-02-25T03:11

2023-02-25T03:41

сша

россия

украина

анатолий антонов

оон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg

ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "бездумными" новые американские санкции и предупредил, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только затягивают конфликт. Рестрикциями против десятков физических и юридических лиц, а также очередным пакетом военной помощи на 2 миллиарда долларов США отметили первую годовщину начала российской военной спецоперации. "Двадцать четвертого февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить "страдать". Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?" - сказал Антонов журналистам. Посол выразил уверенность в том, что у США с союзниками ничего не получится с "санкционным удушением России". "Тем временем в большинстве стран-зачинщиков рестрикций бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. Опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции", - сказал Антонов.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854213884.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854210059.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, украина, анатолий антонов, оон, в мире