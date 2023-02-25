https://ria.ru/20230225/antonov-1854222805.html
Антонов назвал новые санкции США бездумными
Антонов назвал новые санкции США бездумными - РИА Новости, 25.02.2023
Антонов назвал новые санкции США бездумными
Посол России в США Анатолий Антонов назвал "бездумными" новые американские санкции и предупредил, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:11
2023-02-25T03:11
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "бездумными" новые американские санкции и предупредил, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только затягивают конфликт. Рестрикциями против десятков физических и юридических лиц, а также очередным пакетом военной помощи на 2 миллиарда долларов США отметили первую годовщину начала российской военной спецоперации. "Двадцать четвертого февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить "страдать". Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН?" - сказал Антонов журналистам. Посол выразил уверенность в том, что у США с союзниками ничего не получится с "санкционным удушением России". "Тем временем в большинстве стран-зачинщиков рестрикций бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. Опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции", - сказал Антонов.
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США, Россия, Украина, Анатолий Антонов, ООН, В мире
03:11 25.02.2023 (обновлено: 03:41 25.02.2023)
Антонов назвал новые санкции США бездумными
Посол России в США Анатолий Антонов назвал новые американские санкции бездумными
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал "бездумными" новые американские санкции и предупредил, что продолжающиеся поставки оружия на Украину только затягивают конфликт.
Рестрикциями против десятков физических и юридических лиц, а также очередным пакетом военной помощи на 2 миллиарда долларов США отметили первую годовщину начала российской военной спецоперации.
"Двадцать четвертого февраля мир стал свидетелем очередной порции таких же бездумных, как и ранее, экономических и персональных санкций в отношении России и ее граждан. Нас опять хотят заставить "страдать". Неужели, кто-то считает, что таким образом можно добиться отказа нашей страны от независимой политики, столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира, основанного на принципе неделимой безопасности, на международном праве и Уставе ООН
?" - сказал Антонов журналистам.
"Здесь никак не могут понять, что новые поставки ПВН (продукции военного назначения), как и все предыдущие, лишь затягивают ход конфликта, ведут к продолжению кровопролития, никак не помогая приблизить установление мира", - добавил он.
Посол выразил уверенность в том, что у США с союзниками ничего не получится с "санкционным удушением России".
"Тем временем в большинстве стран-зачинщиков рестрикций бушует кризис, растет дефицит товаров и галопирует инфляция. Опыт прежних санкций показал, что в большей степени они наносят ущерб мировому рынку, ухудшают положение простых граждан в государствах, которые инициируют или поддерживают безрассудные санкции", - сказал Антонов.