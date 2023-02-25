https://ria.ru/20230225/accor-1854219823.html
Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ
Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2023
Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ
Французская гостиничная компания Accor не собирается покидать российский рынок, если только более строгие санкции не вынудят ее сделать это, сообщает газета... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T01:57
2023-02-25T01:57
2023-02-25T01:57
экономика
россия
accor
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Французская гостиничная компания Accor не собирается покидать российский рынок, если только более строгие санкции не вынудят ее сделать это, сообщает газета Telegraph со ссылкой на гендиректора компании Себастьяна Базена. По словам Базена, уход из РФ "не вариант". Гендиректор также отметил, что в случае ухода с российского рынка придется продать всё "за доллар", что позволит россиянам обогатиться.
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экономика, россия, accor
Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ
Telegraph: фaранцузская гостиничная компания Accor не собирается покидать российский рынок