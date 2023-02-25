Рейтинг@Mail.ru
Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230225/accor-1854219823.html
Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ
Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 25.02.2023
Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ
Французская гостиничная компания Accor не собирается покидать российский рынок, если только более строгие санкции не вынудят ее сделать это, сообщает газета... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T01:57
2023-02-25T01:57
экономика
россия
accor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29387/39/293873948_0:109:2000:1234_1920x0_80_0_0_894628ae1e105058bd8a9020685a7afd.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Французская гостиничная компания Accor не собирается покидать российский рынок, если только более строгие санкции не вынудят ее сделать это, сообщает газета Telegraph со ссылкой на гендиректора компании Себастьяна Базена. По словам Базена, уход из РФ "не вариант". Гендиректор также отметил, что в случае ухода с российского рынка придется продать всё "за доллар", что позволит россиянам обогатиться.
https://ria.ru/20230117/rayffayzenbank-1845558108.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29387/39/293873948_106:0:1894:1341_1920x0_80_0_0_d83929902c84ac5fbc0b3592b80de8ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, accor
Экономика, Россия, Accor
01:57 25.02.2023
 
Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ

Telegraph: фaранцузская гостиничная компания Accor не собирается покидать российский рынок

© Фото : предоставлено гостиничной группой AccorОтель Old Winter Palace Luxor
Отель Old Winter Palace Luxor - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : предоставлено гостиничной группой Accor
Отель Old Winter Palace Luxor. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Французская гостиничная компания Accor не собирается покидать российский рынок, если только более строгие санкции не вынудят ее сделать это, сообщает газета Telegraph со ссылкой на гендиректора компании Себастьяна Базена.
По словам Базена, уход из РФ "не вариант".
"Причина, по которой мы не прекратили, заключается в том, что у нас законных оснований. <...> Даже если мы прекратим <...>, ей (гостиницей) будут управлять одни и те же люди, а владелец и я не сможем быть ответственными лицами. <...> У меня есть фидуциарные обязательства на следующие 25 лет", - добавил он.
Гендиректор также отметил, что в случае ухода с российского рынка придется продать всё "за доллар", что позволит россиянам обогатиться.
Вывеска Райффайзенбанка в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:54
Райффайзенбанк ответил на требование Украины покинуть российский рынок
 
ЭкономикаРоссияAccor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала