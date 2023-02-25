Французская гостиничная компания Accor не покинет Россию, пишут СМИ

"Причина, по которой мы не прекратили, заключается в том, что у нас законных оснований. <...> Даже если мы прекратим <...>, ей (гостиницей) будут управлять одни и те же люди, а владелец и я не сможем быть ответственными лицами. <...> У меня есть фидуциарные обязательства на следующие 25 лет", - добавил он.