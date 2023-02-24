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Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики - РИА Новости, 24.02.2023
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Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики
Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики - РИА Новости, 24.02.2023
Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание герой Чечни за номером 1, сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:20
2023-02-24T17:42
общество
рамзан кадыров
магомед даудов
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ГРОЗНЫЙ, 24 фев – РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание герой Чечни за номером 1, сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов. "От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики – Герой Чеченской Республики за №1!", - написал Даудов в Telegram-канале. Ранее Кадыров сообщил о решении учредить награду "Герой Чеченской Республики", она будет присваиваться за выдающиеся заслуги перед республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига.
https://ria.ru/20221003/kadyrov-1821296585.html
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общество, рамзан кадыров, магомед даудов
Общество, Рамзан Кадыров, Магомед Даудов
17:20 24.02.2023 (обновлено: 17:42 24.02.2023)
 
Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

Главе Чечни Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

© Фото : Магомед Даудов/TelegramПрисвоение Рамзану Кадырову звания Героя Чеченской Республики
Присвоение Рамзану Кадырову звания Героя Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Фото : Магомед Даудов/Telegram
Присвоение Рамзану Кадырову звания Героя Чеченской Республики
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 фев – РИА Новости. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание герой Чечни за номером 1, сообщил председатель регионального парламента Магомед Даудов.
"От имени депутатов Парламента Чеченской Республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с присвоением высшего звания республики – Герой Чеченской Республики за №1!", - написал Даудов в Telegram-канале.
Ранее Кадыров сообщил о решении учредить награду "Герой Чеченской Республики", она будет присваиваться за выдающиеся заслуги перед республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига.
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ОбществоРамзан КадыровМагомед Даудов
 
 
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