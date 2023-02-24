https://ria.ru/20230224/zubry-1854080754.html
В Башкирии будут разводить зубров
В Башкирии будут разводить зубров - РИА Новости, 24.02.2023
В Башкирии будут разводить зубров
В Башкирию привезут зубров из Белоруссии, их будут разводить в Кугарчинском районе, сообщил в Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T08:55
2023-02-24T08:55
2023-02-24T13:44
хорошие новости
общество
белоруссия
радий хабиров
республика башкортостан
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УФА, 24 фев — РИА Новости. В Башкирию привезут зубров из Белоруссии, их будут разводить в Кугарчинском районе, сообщил в Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. "Ждем, что первая партия, 18 особей, прибудет к нам в мае. Разместим их в вольере, который специально построим на территории Кугарчинского района. В перспективе рассчитываем уже на вольное расселение этих животных в районах Зауралья", — написал он.О создании в Башкирии популяции зубров договорилась делегация республики во время рабочего визита в Минск.По словам Хабирова, идею поддержали ученые."Климат республики, особенности нашей природы подходят для этих редких животных", — добавил он. Глава республики отметил, что проект прошел защиту в Минприроды, при котором создали специальную рабочую группу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, белоруссия, радий хабиров, республика башкортостан
Хорошие новости, Общество, Белоруссия, Радий Хабиров, Республика Башкортостан
08:55 24.02.2023 (обновлено: 13:44 24.02.2023)
В Башкирии будут разводить зубров
Глава Башкирии Хабиров: 18 белорусских зубров привезут в республику для разведения в мае