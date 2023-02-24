https://ria.ru/20230224/zubry-1854080754.html

В Башкирии будут разводить зубров

В Башкирии будут разводить зубров - РИА Новости, 24.02.2023

В Башкирии будут разводить зубров

В Башкирию привезут зубров из Белоруссии, их будут разводить в Кугарчинском районе, сообщил в Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T08:55

2023-02-24T08:55

2023-02-24T13:44

хорошие новости

общество

белоруссия

радий хабиров

республика башкортостан

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УФА, 24 фев — РИА Новости. В Башкирию привезут зубров из Белоруссии, их будут разводить в Кугарчинском районе, сообщил в Telegram-канале глава республики Радий Хабиров. "Ждем, что первая партия, 18 особей, прибудет к нам в мае. Разместим их в вольере, который специально построим на территории Кугарчинского района. В перспективе рассчитываем уже на вольное расселение этих животных в районах Зауралья", — написал он.О создании в Башкирии популяции зубров договорилась делегация республики во время рабочего визита в Минск.По словам Хабирова, идею поддержали ученые."Климат республики, особенности нашей природы подходят для этих редких животных", — добавил он. Глава республики отметил, что проект прошел защиту в Минприроды, при котором создали специальную рабочую группу.

https://ria.ru/20220405/zapovednik-1781714786.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белоруссия, радий хабиров, республика башкортостан