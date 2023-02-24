Рейтинг@Mail.ru
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/zoloto-1854068687.html
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота - РИА Новости, 24.02.2023
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота
Более 60 кг золота в слитках на 200 миллионов рублей украли с рудника, преступников задержали в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:11
2023-02-24T04:21
происшествия
чита
тында
россия
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Более 60 кг золота в слитках на 200 миллионов рублей украли с рудника, преступников задержали в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как установили полицейские, трое жителей Читы знали о способах перевозки золота с рудника в Каларский округ (Забайкалье) и заранее готовились к преступлению. Фигуранты соблюдали методы конспирации, старались не встречаться с местными жителями, ночевали в машине в лесу, еду готовили на костре. Во время стоянки грузового автомобиля "Урал" фельдъегерской службы около одного из домов в посёлке Новая Чара злоумышленники сломали навесной замок на кузове и похитили два опечатанных мешка с золотом. Для раскрытия преступления в Каларский округ были направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска Забайкальского края. Совместно с полицейскими районного отдела они установили автомобиль Nissan, который использовали злоумышленники. По ориентировке внедорожник остановили амурские полицейские в районе города Тынды. Находившихся в салоне трех мужчин, жителей Читы 1983 и 1984 годов рождения, задержали и доставили в отделение полиции. Подозреваемые признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороги между посёлком Новая Чара и городом Тында Амурской области. Полицейские выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230222/podzhog-1853825347.html
https://ria.ru/20230222/dagestan-1853713849.html
чита
тында
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чита, тында, россия, ирина волк
Происшествия, Чита, Тында, Россия, Ирина Волк
04:11 24.02.2023 (обновлено: 04:21 24.02.2023)
 
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота

Ирина Волк: в Приамурье задержали преступников, укравших золото на 200 миллионов рублей

© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Более 60 кг золота в слитках на 200 миллионов рублей украли с рудника, преступников задержали в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили полицейские, трое жителей Читы знали о способах перевозки золота с рудника в Каларский округ (Забайкалье) и заранее готовились к преступлению. Фигуранты соблюдали методы конспирации, старались не встречаться с местными жителями, ночевали в машине в лесу, еду готовили на костре. Во время стоянки грузового автомобиля "Урал" фельдъегерской службы около одного из домов в посёлке Новая Чара злоумышленники сломали навесной замок на кузове и похитили два опечатанных мешка с золотом.
Последствия пожара на пятом этаже общежития на улице Международная в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 17:21
В Москве задержали предполагаемого поджигателя общежития
Для раскрытия преступления в Каларский округ были направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска Забайкальского края. Совместно с полицейскими районного отдела они установили автомобиль Nissan, который использовали злоумышленники. По ориентировке внедорожник остановили амурские полицейские в районе города Тынды. Находившихся в салоне трех мужчин, жителей Читы 1983 и 1984 годов рождения, задержали и доставили в отделение полиции.
Подозреваемые признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороги между посёлком Новая Чара и городом Тында Амурской области. Полицейские выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл.
"Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - говорится в сообщении МВД.
В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 13:44
В Дагестане задержали четырех человек по делу о крупном хищении газа
 
ПроисшествияЧитаТындаРоссияИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала