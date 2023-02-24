https://ria.ru/20230224/zoloto-1854068687.html
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота - РИА Новости, 24.02.2023
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота
Более 60 кг золота в слитках на 200 миллионов рублей украли с рудника, преступников задержали в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T04:11
2023-02-24T04:11
2023-02-24T04:21
происшествия
чита
тында
россия
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Более 60 кг золота в слитках на 200 миллионов рублей украли с рудника, преступников задержали в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как установили полицейские, трое жителей Читы знали о способах перевозки золота с рудника в Каларский округ (Забайкалье) и заранее готовились к преступлению. Фигуранты соблюдали методы конспирации, старались не встречаться с местными жителями, ночевали в машине в лесу, еду готовили на костре. Во время стоянки грузового автомобиля "Урал" фельдъегерской службы около одного из домов в посёлке Новая Чара злоумышленники сломали навесной замок на кузове и похитили два опечатанных мешка с золотом. Для раскрытия преступления в Каларский округ были направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска Забайкальского края. Совместно с полицейскими районного отдела они установили автомобиль Nissan, который использовали злоумышленники. По ориентировке внедорожник остановили амурские полицейские в районе города Тынды. Находившихся в салоне трех мужчин, жителей Читы 1983 и 1984 годов рождения, задержали и доставили в отделение полиции. Подозреваемые признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороги между посёлком Новая Чара и городом Тында Амурской области. Полицейские выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20230222/podzhog-1853825347.html
https://ria.ru/20230222/dagestan-1853713849.html
чита
тында
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, тында, россия, ирина волк
Происшествия, Чита, Тында, Россия, Ирина Волк
04:11 24.02.2023 (обновлено: 04:21 24.02.2023)
В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота
Ирина Волк: в Приамурье задержали преступников, укравших золото на 200 миллионов рублей
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Более 60 кг золота в слитках на 200 миллионов рублей украли с рудника, преступников задержали в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установили полицейские, трое жителей Читы знали о способах перевозки золота с рудника в Каларский округ (Забайкалье) и заранее готовились к преступлению. Фигуранты соблюдали методы конспирации, старались не встречаться с местными жителями, ночевали в машине в лесу, еду готовили на костре. Во время стоянки грузового автомобиля "Урал" фельдъегерской службы около одного из домов в посёлке Новая Чара злоумышленники сломали навесной замок на кузове и похитили два опечатанных мешка с золотом.
Для раскрытия преступления в Каларский округ были направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска Забайкальского края. Совместно с полицейскими районного отдела они установили автомобиль Nissan, который использовали злоумышленники. По ориентировке внедорожник остановили амурские полицейские в районе города Тынды. Находившихся в салоне трех мужчин, жителей Читы 1983 и 1984 годов рождения, задержали и доставили в отделение полиции.
Подозреваемые признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороги между посёлком Новая Чара и городом Тында Амурской области. Полицейские выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл.
"Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - говорится в сообщении МВД.
В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.