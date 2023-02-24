https://ria.ru/20230224/zoloto-1854068687.html

В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота

В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота - РИА Новости, 24.02.2023

В Приамурье задержали преступников, укравших десятки килограммов золота

Более 60 кг золота в слитках на 200 миллионов рублей украли с рудника, преступников задержали в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T04:11

2023-02-24T04:11

2023-02-24T04:21

происшествия

чита

тында

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 фев – РИА Новости. Более 60 кг золота в слитках на 200 миллионов рублей украли с рудника, преступников задержали в Приамурье, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как установили полицейские, трое жителей Читы знали о способах перевозки золота с рудника в Каларский округ (Забайкалье) и заранее готовились к преступлению. Фигуранты соблюдали методы конспирации, старались не встречаться с местными жителями, ночевали в машине в лесу, еду готовили на костре. Во время стоянки грузового автомобиля "Урал" фельдъегерской службы около одного из домов в посёлке Новая Чара злоумышленники сломали навесной замок на кузове и похитили два опечатанных мешка с золотом. Для раскрытия преступления в Каларский округ были направлены наиболее опытные сотрудники уголовного розыска Забайкальского края. Совместно с полицейскими районного отдела они установили автомобиль Nissan, который использовали злоумышленники. По ориентировке внедорожник остановили амурские полицейские в районе города Тынды. Находившихся в салоне трех мужчин, жителей Читы 1983 и 1984 годов рождения, задержали и доставили в отделение полиции. Подозреваемые признались, что похитили золото и закопали его в снегу на обочине дороги между посёлком Новая Чара и городом Тында Амурской области. Полицейские выехали на место, обнаружили схрон и изъяли похищенный драгоценный металл. В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20230222/podzhog-1853825347.html

https://ria.ru/20230222/dagestan-1853713849.html

чита

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происшествия, чита, тында, россия, ирина волк