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Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854065205.html
Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении
Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении
Владимир Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении боевых действий. Об этом говорится в Telegram-канале политика. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T02:25
2023-02-24T04:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении боевых действий. Об этом говорится в Telegram-канале политика.Он также назвал "достаточно опасной" ситуацию на южном направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230224/trevoga-1854061969.html
россия
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безопасность, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин
02:25 24.02.2023 (обновлено: 04:46 24.02.2023)
 
Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении

Зеленский назвал ситуацию на восточном направлении очень трудной и болезненной

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении боевых действий. Об этом говорится в Telegram-канале политика.

"Ситуация на востоке очень трудная. Болезненная. Но мы делаем все, чтобы выдержать", — сказал Зеленский.

Он также назвал "достаточно опасной" ситуацию на южном направлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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