https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854065205.html
Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении
Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении - РИА Новости, 24.02.2023
Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении
Владимир Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении боевых действий. Об этом говорится в Telegram-канале политика. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T02:25
2023-02-24T02:25
2023-02-24T04:46
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении боевых действий. Об этом говорится в Telegram-канале политика.Он также назвал "достаточно опасной" ситуацию на южном направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230224/trevoga-1854061969.html
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безопасность, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Владимир Путин
02:25 24.02.2023 (обновлено: 04:46 24.02.2023)
Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении
Зеленский назвал ситуацию на восточном направлении очень трудной и болезненной