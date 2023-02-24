https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854065205.html

Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении

Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении - РИА Новости, 24.02.2023

Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении

Владимир Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении боевых действий. Об этом говорится в Telegram-канале политика. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T02:25

2023-02-24T02:25

2023-02-24T04:46

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

донбасс

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил об очень трудной ситуации на восточном направлении боевых действий. Об этом говорится в Telegram-канале политика.Он также назвал "достаточно опасной" ситуацию на южном направлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230224/trevoga-1854061969.html

россия

украина

донбасс

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2023

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безопасность, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, владимир путин