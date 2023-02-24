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Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России - РИА Новости, 24.02.2023
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Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России
Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России - РИА Новости, 24.02.2023
Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России
Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 российских граждан в связи с ситуацией на Украине. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T06:54
2023-02-24T06:54
в мире
новая зеландия
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 российских граждан в связи с ситуацией на Украине."Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий", - говорится в заявлении главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.В заявлении говорится, что в список из 87 лиц входят политики, близкие к российскому президенту Владимиру Путину, члены Центральной избирательной комиссии и военнослужащие.Поименный список лиц, подвергнутых санкциям не приводится.Глава МИД отмечает, что санкции автоматически распространяются на родственников фигурантов списка и других связанных с ними лиц.
https://ria.ru/20230224/vengriya-1854073702.html
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в мире, новая зеландия, россия, украина, владимир путин
В мире, Новая Зеландия, Россия, Украина, Владимир Путин
06:54 24.02.2023
 
Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России

Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 российских граждан

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 российских граждан в связи с ситуацией на Украине.
"Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий", - говорится в заявлении главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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В заявлении говорится, что в список из 87 лиц входят политики, близкие к российскому президенту Владимиру Путину, члены Центральной избирательной комиссии и военнослужащие.
Поименный список лиц, подвергнутых санкциям не приводится.
Глава МИД отмечает, что санкции автоматически распространяются на родственников фигурантов списка и других связанных с ними лиц.
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