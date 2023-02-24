https://ria.ru/20230224/zelandiya-1854075132.html

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России - РИА Новости, 24.02.2023

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России

Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 российских граждан в связи с ситуацией на Украине. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T06:54

2023-02-24T06:54

2023-02-24T06:54

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новая зеландия

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях в отношении 87 российских граждан в связи с ситуацией на Украине."Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий", - говорится в заявлении главы новозеландского МИД Нанаи Махуты.В заявлении говорится, что в список из 87 лиц входят политики, близкие к российскому президенту Владимиру Путину, члены Центральной избирательной комиссии и военнослужащие.Поименный список лиц, подвергнутых санкциям не приводится.Глава МИД отмечает, что санкции автоматически распространяются на родственников фигурантов списка и других связанных с ними лиц.

https://ria.ru/20230224/vengriya-1854073702.html

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854061261.html

новая зеландия

россия

украина

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в мире, новая зеландия, россия, украина, владимир путин