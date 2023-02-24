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В Британии назвали шесть сценариев завершения конфликта России и Украины - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/zavershenie-1854156397.html
В Британии назвали шесть сценариев завершения конфликта России и Украины
В Британии назвали шесть сценариев завершения конфликта России и Украины - РИА Новости, 24.02.2023
В Британии назвали шесть сценариев завершения конфликта России и Украины
Дипломатический корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп выделила шесть возможных сценариев окончания конфликта между РФ и Украиной, один из которых... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:34
2023-02-24T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
нато
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дипломатический корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп выделила шесть возможных сценариев окончания конфликта между РФ и Украиной, один из которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО. Филп написала материал для издания, в котором отметила, что конец военной операции РФ все еще "вне поля зрения", в связи с чем задалась вопросом о том, каким может быть окончание конфликта. Первым возможным вариантом обозначено мирное соглашение. По мнению автора статьи, РФ якобы хочет "принудить Киев к невыгодному миру", при этом усадить Украину за стол переговоров было бы "сложнейшей задачей". Второй сценарий - "война на истощение", пишет Филп. Третий вариант развития событий предусматривает прекращение огня, которое могло бы заморозить конфликт, а четвертым пунктом выделено "отступление России и победа Украины". Вместе с тем отмечается, что "как выглядит победа Украины, остается неясным", а большинство западных сторонников Киева считают, что Крым "потерян навсегда". Пятый сценарий - "крах Украины и победа России", а последний, шестой сценарий получил название "ядерная война, или вмешательство НАТО". По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы "красной чертой, которая спровоцировала бы вмешательство НАТО". "Трудно представить какой-либо другой сценарий, который подтолкнул бы НАТО к прямому вмешательству", - говорится в публикации. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230224/granitsy-1854145334.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, НАТО
16:34 24.02.2023 (обновлено: 18:25 24.02.2023)
 
В Британии назвали шесть сценариев завершения конфликта России и Украины

Журналистка The Times Филп назвала шесть сценариев завершения конфликта на Украине

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ на огневой точке на передовой в южном секторе СВО
Военнослужащие РФ на огневой точке на передовой в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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Военнослужащие РФ на огневой точке на передовой в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Дипломатический корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп выделила шесть возможных сценариев окончания конфликта между РФ и Украиной, один из которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.
Филп написала материал для издания, в котором отметила, что конец военной операции РФ все еще "вне поля зрения", в связи с чем задалась вопросом о том, каким может быть окончание конфликта.
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Первым возможным вариантом обозначено мирное соглашение. По мнению автора статьи, РФ якобы хочет "принудить Киев к невыгодному миру", при этом усадить Украину за стол переговоров было бы "сложнейшей задачей". Второй сценарий - "война на истощение", пишет Филп.
Третий вариант развития событий предусматривает прекращение огня, которое могло бы заморозить конфликт, а четвертым пунктом выделено "отступление России и победа Украины". Вместе с тем отмечается, что "как выглядит победа Украины, остается неясным", а большинство западных сторонников Киева считают, что Крым "потерян навсегда".
Пятый сценарий - "крах Украины и победа России", а последний, шестой сценарий получил название "ядерная война, или вмешательство НАТО". По мнению Филп, применение Россией ядерного оружия стало бы "красной чертой, которая спровоцировала бы вмешательство НАТО".
"Трудно представить какой-либо другой сценарий, который подтолкнул бы НАТО к прямому вмешательству", - говорится в публикации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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