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Небензя и Полянский покинули зал Совбеза перед выступлением спикеров ЕС - РИА Новости, 24.02.2023
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Небензя и Полянский покинули зал Совбеза перед выступлением спикеров ЕС
Небензя и Полянский покинули зал Совбеза перед выступлением спикеров ЕС - РИА Новости, 24.02.2023
Небензя и Полянский покинули зал Совбеза перед выступлением спикеров ЕС
Постпред РФ при ООН Василий Небензя и первый зампостпреда Дмитрий Полянский покинули заседание Совета безопасности перед чередой выступлений представителей ЕС... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:49
2023-02-24T20:53
в мире
брюссель
словакия
украина
василий небензя
дмитрий полянский
евросоюз
оон
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и первый зампостпреда Дмитрий Полянский покинули заседание Совета безопасности перед чередой выступлений представителей ЕС по украинской проблематике, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу проходит министерское заседание СБ ООН по Украине. Выступая на заседании, Небензя заявил о беспрецедентном числе делегаций, приглашенных для участия. "Двенадцать стран ЕС вдобавок к высокому представителю Жозепу Боррелю. Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой "добавленной стоимости" дискуссии не принесут". – сказал Небензя. По его словам, такой подход девальвирует ее ценность и наносит удар репутации Совета. После выхода российских дипломатов в Совбезе выступили Боррель, представитель Словакии, Румынии. Еще предстоят выступления Польши, Венгрии, Германии, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Италии, Испании, Чехии и других.
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в мире, брюссель, словакия, украина, василий небензя, дмитрий полянский, евросоюз, оон, жозеп боррель
В мире, Брюссель, Словакия, Украина, Василий Небензя, Дмитрий Полянский, Евросоюз, ООН, Жозеп Боррель
20:49 24.02.2023 (обновлено: 20:53 24.02.2023)
 
Небензя и Полянский покинули зал Совбеза перед выступлением спикеров ЕС

Небензя и Полянский покинули зал Совбеза ООН перед выступлением ряда представителей ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя и первый зампостпреда Дмитрий Полянский покинули заседание Совета безопасности перед чередой выступлений представителей ЕС по украинской проблематике, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу проходит министерское заседание СБ ООН по Украине.
Выступая на заседании, Небензя заявил о беспрецедентном числе делегаций, приглашенных для участия. "Двенадцать стран ЕС вдобавок к высокому представителю Жозепу Боррелю. Очевидно, что все эти страны, выступающие с единой общеесовской позиции, продиктованной Брюсселем, никакой "добавленной стоимости" дискуссии не принесут". – сказал Небензя.
По его словам, такой подход девальвирует ее ценность и наносит удар репутации Совета.
После выхода российских дипломатов в Совбезе выступили Боррель, представитель Словакии, Румынии. Еще предстоят выступления Польши, Венгрии, Германии, Латвии, Молдавии, Нидерландов, Италии, Испании, Чехии и других.
Сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН)
Вчера, 16:10
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В миреБрюссельСловакияУкраинаВасилий НебензяДмитрий ПолянскийЕвросоюзООНЖозеп Боррель
 
 
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