https://ria.ru/20230224/vzryv-1854212947.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киевской области. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T23:57

2023-02-24T23:57

2023-02-24T23:58

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киевской области. "Сообщают о взрыве в Киевской области", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854150821.html

киевская область

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в мире, киевская область