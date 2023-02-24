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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/vzryv-1854212947.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области
Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киевской области. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T23:57
2023-02-24T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киевской области. "Сообщают о взрыве в Киевской области", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в телеграм-канале.
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в мире, киевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область
23:57 24.02.2023 (обновлено: 23:58 24.02.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киевской области

Страна.ua сообщила о взрыве в Киевской области

© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киевской области.
"Сообщают о взрыве в Киевской области", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в телеграм-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:36Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская область
 
 
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