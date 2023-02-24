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В конгрессе США потребовали от Байдена копии всех документов по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/vsu-1854198270.html
В конгрессе США потребовали от Байдена копии всех документов по Украине
В конгрессе США потребовали от Байдена копии всех документов по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
В конгрессе США потребовали от Байдена копии всех документов по Украине
Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин представила в конгресс резолюцию с требованием к администрации США представить полную информацию по всем... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T21:18
2023-02-24T22:45
в мире
россия
украина
сша
джо байден
марджори тейлор грин
конгресс сша
нато
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин представила в конгресс резолюцию с требованием к администрации США представить полную информацию по всем документам, связанным с передачей помощи Украине.Документ, в частности, адресован главе Белого дома Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и государственному секретарю Энтони Блинкену."У президента запрашивается, министру обороны и госсекретарю поручается передать в палату представителей &lt;…&gt; копии всех документов, графиков или таблиц, включая записи со встреч, аудиозаписи, телефонные переговоры и сообщения с электронной почты, &lt;…&gt; любые финансовые документы с детализацией закупок, получателей и правительственные расходы, &lt;…&gt; связанные с выделенными конгрессом средствами, направленными Украине", — говорится в тексте.В резолюции уточняется, что речь идет о военной, гражданской и финансовой помощи, предоставленной в период с 20 января 2021 года по 24 февраля 2023-го. В пятницу утром министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что за прошедший год Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 32 миллиарда долларов. Всего, по его словам, Украина получила 1,6 тысячи систем Stinger, более 8,5 тысячи Javelin, 232 гаубицы и более двух миллионов единиц боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарею ПВО Patriot, восемь систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.Кроме того, как заявили в Белом доме, на этой неделе США начали предоставление экономической помощи Украине на 9,9 миллиарда долларов, эта сумма передается с помощью механизма Всемирного банка.Глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр подчеркнула, что Вашингтон не видит признаков того, что выделяемые Киеву средства используются не по назначению или растрачивается.Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. Как отмечал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854076761.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, марджори тейлор грин, конгресс сша, нато, пентагон, ллойд остин, всемирный банк, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), javelin (птрк), m1 abrams
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин, Конгресс США, НАТО, Пентагон, Специальная военная операция на Украине, Ллойд Остин, Всемирный банк, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Javelin (ПТРК), M1 Abrams
21:18 24.02.2023 (обновлено: 22:45 24.02.2023)
 
В конгрессе США потребовали от Байдена копии всех документов по Украине

Член палаты представителей Грин потребовала от Байдена опубликовать данные о помощи Киеву

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин представила в конгресс резолюцию с требованием к администрации США представить полную информацию по всем документам, связанным с передачей помощи Украине.
Документ, в частности, адресован главе Белого дома Джо Байдену, главе Пентагона Ллойду Остину и государственному секретарю Энтони Блинкену.
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Вчера, 07:41
Кандидат в президенты США осудил помощь Украине
"У президента запрашивается, министру обороны и госсекретарю поручается передать в палату представителей <…> копии всех документов, графиков или таблиц, включая записи со встреч, аудиозаписи, телефонные переговоры и сообщения с электронной почты, <…> любые финансовые документы с детализацией закупок, получателей и правительственные расходы, <…> связанные с выделенными конгрессом средствами, направленными Украине", — говорится в тексте.
В резолюции уточняется, что речь идет о военной, гражданской и финансовой помощи, предоставленной в период с 20 января 2021 года по 24 февраля 2023-го.
В пятницу утром министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что за прошедший год Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на 32 миллиарда долларов. Всего, по его словам, Украина получила 1,6 тысячи систем Stinger, более 8,5 тысячи Javelin, 232 гаубицы и более двух миллионов единиц боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарею ПВО Patriot, восемь систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.
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Помощь Киеву со стороны США затягивает конфликт на Украине, заявил Трамп
Кроме того, как заявили в Белом доме, на этой неделе США начали предоставление экономической помощи Украине на 9,9 миллиарда долларов, эта сумма передается с помощью механизма Всемирного банка.
Глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр подчеркнула, что Вашингтон не видит признаков того, что выделяемые Киеву средства используются не по назначению или растрачивается.
Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа. Как отмечал Владимир Путин, Запад пытался создать на Украине анклав для развала России, именно поэтому Москва начала спецоперацию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденМарджори Тейлор ГринКонгресс СШАНАТОПентагонЛлойд ОстинВсемирный банкПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Javelin (ПТРК)M1 Abrams
 
 
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