Медведев назвал мотивы главных врагов России
Медведев: враги хотят обескровить Россию, они не заинтересованы в прекращении конфликта
© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мотивы главных врагов России - максимально ослабить страну, поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно Запад пойдет на переговоры по Украине, тогда возникнет некое соглашение без договора о реальных границах, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мотивы главных врагов нашей страны очевидны: максимально ослабить Россию, надолго обескровить нас. Поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта", - написал он в своем телеграм-канале.
"Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договорённостей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", - добавил Медведев.