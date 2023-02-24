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Медведев назвал мотивы главных врагов России - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Медведев назвал мотивы главных врагов России
Медведев назвал мотивы главных врагов России - РИА Новости, 24.02.2023
Медведев назвал мотивы главных врагов России
Мотивы главных врагов России - максимально ослабить страну, поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно Запад пойдет на переговоры РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:19
2023-02-24T11:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
европа
дмитрий медведев
в мире
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мотивы главных врагов России - максимально ослабить страну, поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно Запад пойдет на переговоры по Украине, тогда возникнет некое соглашение без договора о реальных границах, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договорённостей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", - добавил Медведев.
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россия, украина, европа, дмитрий медведев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Медведев, В мире
11:19 24.02.2023
 
Медведев назвал мотивы главных врагов России

Медведев: враги хотят обескровить Россию, они не заинтересованы в прекращении конфликта

© AP Photo / Michal DyjukИностранные наемники во время тренировки на военном полигоне
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Иностранные наемники во время тренировки на военном полигоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мотивы главных врагов России - максимально ослабить страну, поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно Запад пойдет на переговоры по Украине, тогда возникнет некое соглашение без договора о реальных границах, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Мотивы главных врагов нашей страны очевидны: максимально ослабить Россию, надолго обескровить нас. Поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта", - написал он в своем телеграм-канале.

"Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договорённостей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", - добавил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЕвропаДмитрий МедведевВ мире
 
 
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