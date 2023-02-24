https://ria.ru/20230224/vragi-1854099136.html

Медведев назвал мотивы главных врагов России

Медведев назвал мотивы главных врагов России - РИА Новости, 24.02.2023

Медведев назвал мотивы главных врагов России

Мотивы главных врагов России - максимально ослабить страну, поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно Запад пойдет на переговоры РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:19

2023-02-24T11:19

2023-02-24T11:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

дмитрий медведев

в мире

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Мотивы главных врагов России - максимально ослабить страну, поэтому они не заинтересованы в прекращении конфликта, но рано или поздно Запад пойдет на переговоры по Украине, тогда возникнет некое соглашение без договора о реальных границах, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Но рано или поздно, по историческим законам, они сделают это. И тогда возникнет какое-то соглашение. Естественно, без фундаментальных договорённостей о реальных границах или о новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе. Просто какое-то соглашение", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, европа, дмитрий медведев, в мире