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Глава Минздрава рассказал о дефиците врачей в амбулаторном звене - РИА Новости, 24.02.2023
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Глава Минздрава рассказал о дефиците врачей в амбулаторном звене
Глава Минздрава рассказал о дефиците врачей в амбулаторном звене - РИА Новости, 24.02.2023
Глава Минздрава рассказал о дефиците врачей в амбулаторном звене
Дефицит врачей в амбулаторном звене составляет 12,5 тысячи, среднего медперсонала - 10,7 тысячи, следует из данных презентации министра здравоохранения России... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:26
2023-02-24T09:26
здоровье - общество
общество
россия
михаил мурашко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Дефицит врачей в амбулаторном звене составляет 12,5 тысячи, среднего медперсонала - 10,7 тысячи, следует из данных презентации министра здравоохранения России Михаила Мурашко. "Дефицит медицинских кадров в амбулаторных условиях в РФ (2022 год): 12,5 тысячи врачей, 10,7 тысячи средних медицинских работников", - говорится в презентации к выступлению на форуме "Медицина, доступная каждому". Министр отметил, что кадры - это самое дорогое, что есть в системе здравоохранения. При этом проблема дефицита медицинских кадров не решена ни в одной стране. В конце ноября Мурашко сообщал, что дефицит кадров в здравоохранении в целом по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек.
https://na.ria.ru/20221222/obuchenie-1840223124.html
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здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Михаил Мурашко
09:26 24.02.2023
 
Глава Минздрава рассказал о дефиците врачей в амбулаторном звене

Глава Минздрава Мурашко заявил о дефиците 12,5 тысячи врачей в амбулаторном звене

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедработник в палате интенсивной терапии в больнице
Медработник в палате интенсивной терапии в больнице - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медработник в палате интенсивной терапии в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Дефицит врачей в амбулаторном звене составляет 12,5 тысячи, среднего медперсонала - 10,7 тысячи, следует из данных презентации министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
"Дефицит медицинских кадров в амбулаторных условиях в РФ (2022 год): 12,5 тысячи врачей, 10,7 тысячи средних медицинских работников", - говорится в презентации к выступлению на форуме "Медицина, доступная каждому".
Министр отметил, что кадры - это самое дорогое, что есть в системе здравоохранения. При этом проблема дефицита медицинских кадров не решена ни в одной стране.
В конце ноября Мурашко сообщал, что дефицит кадров в здравоохранении в целом по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек.
Студенты медицинского вуза - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 07:00
В медицинских вузах России будут развивать гибкие навыки у врачей
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
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