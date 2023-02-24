https://ria.ru/20230224/vrachi-1854083054.html

Глава Минздрава рассказал о дефиците врачей в амбулаторном звене

Глава Минздрава рассказал о дефиците врачей в амбулаторном звене - РИА Новости, 24.02.2023

Глава Минздрава рассказал о дефиците врачей в амбулаторном звене

Дефицит врачей в амбулаторном звене составляет 12,5 тысячи, среднего медперсонала - 10,7 тысячи, следует из данных презентации министра здравоохранения России... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:26

2023-02-24T09:26

2023-02-24T09:26

здоровье - общество

общество

россия

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_fb6fb29ae52136a418ae0894d75600b3.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев - РИА Новости. Дефицит врачей в амбулаторном звене составляет 12,5 тысячи, среднего медперсонала - 10,7 тысячи, следует из данных презентации министра здравоохранения России Михаила Мурашко. "Дефицит медицинских кадров в амбулаторных условиях в РФ (2022 год): 12,5 тысячи врачей, 10,7 тысячи средних медицинских работников", - говорится в презентации к выступлению на форуме "Медицина, доступная каждому". Министр отметил, что кадры - это самое дорогое, что есть в системе здравоохранения. При этом проблема дефицита медицинских кадров не решена ни в одной стране. В конце ноября Мурашко сообщал, что дефицит кадров в здравоохранении в целом по врачам составляет около 25-26 тысяч, по среднему медперсоналу - около 50 тысяч человек.

https://na.ria.ru/20221222/obuchenie-1840223124.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, михаил мурашко