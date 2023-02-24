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Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России
Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России - РИА Новости, 24.02.2023
Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России
Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:41
2023-02-24T14:41
2023-02-24T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
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фу цун
нато
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун. Победить Россию на поле боя невозможно, заявил ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. "Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, которая принесет миру большие риски", - сказал Фу Цун в интервью китайской государственной газете Global Times. При этом, отметил дипломат, такие тезисы, как "Россия скатится до уровня второсортной страны", еще более опасны и исключают возможность переговоров на Украине, а это может лишь привести к безостановочной эскалации и еще большему ущербу, подчеркнул он. В РФ ранее заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Фу Цун, НАТО
14:41 24.02.2023 (обновлено: 14:43 24.02.2023)
Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России
Посол КНР в ЕС Фу Цун: если Запад задался целью одолеть Россию, это будет жестокая война