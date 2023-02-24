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Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/voyna-1854131857.html
Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России
Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России - РИА Новости, 24.02.2023
Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России
Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:41
2023-02-24T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир путин
фу цун
нато
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун. Победить Россию на поле боя невозможно, заявил ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. "Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, которая принесет миру большие риски", - сказал Фу Цун в интервью китайской государственной газете Global Times. При этом, отметил дипломат, такие тезисы, как "Россия скатится до уровня второсортной страны", еще более опасны и исключают возможность переговоров на Украине, а это может лишь привести к безостановочной эскалации и еще большему ущербу, подчеркнул он. В РФ ранее заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, фу цун, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Фу Цун, НАТО
14:41 24.02.2023 (обновлено: 14:43 24.02.2023)
 
Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России

Посол КНР в ЕС Фу Цун: если Запад задался целью одолеть Россию, это будет жестокая война

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги Европейского союза и государственные флаги КНР
Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Европейского союза и государственные флаги КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун.
Победить Россию на поле боя невозможно, заявил ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию.
"Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, которая принесет миру большие риски", - сказал Фу Цун в интервью китайской государственной газете Global Times.
При этом, отметил дипломат, такие тезисы, как "Россия скатится до уровня второсортной страны", еще более опасны и исключают возможность переговоров на Украине, а это может лишь привести к безостановочной эскалации и еще большему ущербу, подчеркнул он.
В РФ ранее заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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