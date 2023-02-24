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Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России

Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России - РИА Новости, 24.02.2023

Посол Китая в Евросоюзе сделал предупреждение Западу о России

Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:41

2023-02-24T14:41

2023-02-24T14:43

специальная военная операция на украине

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фу цун

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ПЕКИН, 24 фев - РИА Новости. Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, заявил посол КНР в Евросоюзе Фу Цун. Победить Россию на поле боя невозможно, заявил ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. "Если Запад во главе с США поставил перед собой цель одолеть Россию, то это будет очень жестокая и затяжная война, которая принесет миру большие риски", - сказал Фу Цун в интервью китайской государственной газете Global Times. При этом, отметил дипломат, такие тезисы, как "Россия скатится до уровня второсортной страны", еще более опасны и исключают возможность переговоров на Украине, а это может лишь привести к безостановочной эскалации и еще большему ущербу, подчеркнул он. В РФ ранее заявляли, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, фу цун, нато