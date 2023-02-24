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СМИ сообщили о появлении загадочной воронки в турецкой провинции Конья
СМИ сообщили о появлении загадочной воронки в турецкой провинции Конья - РИА Новости, 24.02.2023
СМИ сообщили о появлении загадочной воронки в турецкой провинции Конья
Воронка глубиной до 15 метров внезапно образовалась в деревне в турецкой провинции Конья в центре страны, сообщает агентство DHA. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:01
2023-02-24T22:01
2023-02-24T22:12
в мире
конья (провинция)
турция
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СТАМБУЛ, 24 фев - РИА Новости. Воронка глубиной до 15 метров внезапно образовалась в деревне в турецкой провинции Конья в центре страны, сообщает агентство DHA. Воронка диаметров в 100 метров и глубиной в 12-15 метров появилась в чистом поле в деревне Карапынар. Причины появления пока не установлены. Местные жители говорят, что данное явление для них вполне будничное, удивляет оно только впервые оказавшихся в деревне. Директор центра исследований воронок Технического университета Коньи Фетулла Арык заявил агентству Anadolu, что данная воронка никак не связана с землетрясениями, произошедшими в Турции 6 и 20 февраля.
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РИА Новости
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в мире, конья (провинция), турция
В мире, Конья (провинция), Турция
22:01 24.02.2023 (обновлено: 22:12 24.02.2023)
СМИ сообщили о появлении загадочной воронки в турецкой провинции Конья
DNA: в турецкой провинции Конья появилась загадочная воронка глубиной в 15 метров