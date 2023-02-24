https://ria.ru/20230224/vengriya-1854073702.html

Венгрия будет против санкций на атомную отрасль России, заявил Сийярто

Венгрия будет против санкций на атомную отрасль России, заявил Сийярто - РИА Новости, 24.02.2023

Венгрия будет против санкций на атомную отрасль России, заявил Сийярто

Евросоюз и далее будет пытаться наложить санкции на атомную отрасль России, но Венгрия никогда с этим не согласится, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T06:10

2023-02-24T06:10

2023-02-24T06:34

россия

венгрия

франция

петер сийярто

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

санкции в отношении россии

в мире

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ООН, 24 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Евросоюз и далее будет пытаться наложить санкции на атомную отрасль России, но Венгрия никогда с этим не согласится, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто. "Нам пришлось сильно побороться, и нам придется много бороться в будущем, судя по развитию событий, чтобы атомная отрасль не попала под санкции. Некоторые государства-члены Европейского Союза отчаянно выдвигают инициативы по санкциям против Росатома, по санкциям в отношении партнеров Росатома, руководителей компании и по ограничению сотрудничества в ядерной области между Россией и странами-членами ЕС", - сказал Сийярто. "Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы определенно будем ветировать, если такие пункты будут включены в какие-либо санкционные меры", - подчеркнул он. По его словам, при разработке 10-го санкционного пакета ЕС, были очень сильные попытки наложить санкции на атомную энергетику РФ, но Венгрия не допустила этого. Ранее СМИ сообщали, что Венгрия, которая зависит от России в поддержании своего атомного сектора, а также Франция, Болгария и Бельгия не поддерживают идею введения ограничений против российской атомной промышленности и прибыльного алмазного бизнеса, к чему призывает Киев. Среди стран-членов союза за введение более строгих ограничений выступают страны Прибалтики, особенно Литва. Отмечалось, что принятие санкций требует единогласия со стороны всех 27 стран-членов. Самые большие возражения вновь исходят от Будапешта, который просит исключить некоторые имена из готовящегося документа, а также выступает против предложения, чтобы продление санкций, которое до сих пор происходило раз в полгода, стало ежегодным. Новый пакет санкций, который планируется принять, как писали СМИ, призван посредством экспортных ограничений на 10 миллиардов евро нанести ущерб военному и технологическому сектору РФ. Помимо новых ограничений на торговлю между ЕС и Россией, которые затронут около 47 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов, обсуждаемый сейчас в столицах документ предусматривает меры по предотвращению уклонения от санкций и лучшему контролю за их выполнением. Например, планируется обязать банки публиковать информацию о выявленных активах, а также инициативы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. В ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу. С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854069254.html

https://ria.ru/20230224/vengriya-1854073967.html

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россия, венгрия, франция, петер сийярто, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", санкции в отношении россии, в мире