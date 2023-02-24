06:10 24.02.2023 (обновлено: 06:34 24.02.2023)
Венгрия будет против санкций на атомную отрасль России, заявил Сийярто
Сийярто: ЕС попытается наложить санкции на атомную отрасль России, Венгрия будет против
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
ООН, 24 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Евросоюз и далее будет пытаться наложить санкции на атомную отрасль России, но Венгрия никогда с этим не согласится, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Нам пришлось сильно побороться, и нам придется много бороться в будущем, судя по развитию событий, чтобы атомная отрасль не попала под санкции. Некоторые государства-члены Европейского Союза отчаянно выдвигают инициативы по санкциям против Росатома, по санкциям в отношении партнеров Росатома, руководителей компании и по ограничению сотрудничества в ядерной области между Россией и странами-членами ЕС", - сказал Сийярто.
"Это то, с чем мы никогда не согласимся. Это то, что мы определенно будем ветировать, если такие пункты будут включены в какие-либо санкционные меры", - подчеркнул он.
По его словам, при разработке 10-го санкционного пакета ЕС, были очень сильные попытки наложить санкции на атомную энергетику РФ, но Венгрия не допустила этого.
Ранее СМИ сообщали, что Венгрия, которая зависит от России в поддержании своего атомного сектора, а также Франция, Болгария и Бельгия не поддерживают идею введения ограничений против российской атомной промышленности и прибыльного алмазного бизнеса, к чему призывает Киев. Среди стран-членов союза за введение более строгих ограничений выступают страны Прибалтики, особенно Литва.
Отмечалось, что принятие санкций требует единогласия со стороны всех 27 стран-членов. Самые большие возражения вновь исходят от Будапешта, который просит исключить некоторые имена из готовящегося документа, а также выступает против предложения, чтобы продление санкций, которое до сих пор происходило раз в полгода, стало ежегодным.
Новый пакет санкций, который планируется принять, как писали СМИ, призван посредством экспортных ограничений на 10 миллиардов евро нанести ущерб военному и технологическому сектору РФ. Помимо новых ограничений на торговлю между ЕС и Россией, которые затронут около 47 электронных компонентов для ракет, беспилотников и вертолетов, обсуждаемый сейчас в столицах документ предусматривает меры по предотвращению уклонения от санкций и лучшему контролю за их выполнением. Например, планируется обязать банки публиковать информацию о выявленных активах, а также инициативы по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.
В ЕС не смогли согласовать в четверг десятый пакет санкций в отношении РФ, переговоры продолжатся в пятницу.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.