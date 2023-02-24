https://ria.ru/20230224/ulitsa-1854204392.html
Участок улицы в Лондоне перед посольством России переименовали в Киев-роуд
Участок улицы в Лондоне перед посольством России переименовали в Киев-роуд - РИА Новости, 24.02.2023
Участок улицы в Лондоне перед посольством России переименовали в Киев-роуд
Часть улицы напротив посольства России в Лондоне переименовали в Киев-роуд, сообщил совет района Вестминстер в столице Британии. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:11
2023-02-24T22:11
2023-02-24T22:14
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Часть улицы напротив посольства России в Лондоне переименовали в Киев-роуд, сообщил совет района Вестминстер в столице Британии. "Новый адрес охватит небольшой участок Бейсуотер-роуд, находящийся поблизости от российского посольства", - говорится в заявлении на официальном сайте совета. Глава совета Адам Хаг также отметил, что инициатива о переименовании улицы поступила "со стороны самой украинской общины" и была осуществлена городскими властями в знак солидарности с украинским народом. Знак с новым названием улицы установили в пятницу. Отмечается, что Хаг выступал с предложением переименования вестминстерской улицы еще в мае 2022 года. В четверг дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией.
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в мире, лондон, россия
22:11 24.02.2023 (обновлено: 22:14 24.02.2023)
Участок улицы в Лондоне перед посольством России переименовали в Киев-роуд
Участок улицы в Лондоне, расположенный перед посольством России, переименовали в Киев-роуд
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Часть улицы напротив посольства России в Лондоне переименовали в Киев-роуд, сообщил
совет района Вестминстер в столице Британии.
"Новый адрес охватит небольшой участок Бейсуотер-роуд, находящийся поблизости от российского посольства", - говорится в заявлении на официальном сайте совета.
Глава совета Адам Хаг также отметил, что инициатива о переименовании улицы поступила "со стороны самой украинской общины" и была осуществлена городскими властями в знак солидарности с украинским народом.
Знак с новым названием улицы установили в пятницу. Отмечается, что Хаг выступал с предложением переименования вестминстерской улицы еще в мае 2022 года.
В четверг дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией.