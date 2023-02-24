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Участок улицы в Лондоне перед посольством России переименовали в Киев-роуд - РИА Новости, 24.02.2023
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Участок улицы в Лондоне перед посольством России переименовали в Киев-роуд
Участок улицы в Лондоне перед посольством России переименовали в Киев-роуд - РИА Новости, 24.02.2023
Участок улицы в Лондоне перед посольством России переименовали в Киев-роуд
Часть улицы напротив посольства России в Лондоне переименовали в Киев-роуд, сообщил совет района Вестминстер в столице Британии. РИА Новости, 24.02.2023
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Часть улицы напротив посольства России в Лондоне переименовали в Киев-роуд, сообщил совет района Вестминстер в столице Британии. "Новый адрес охватит небольшой участок Бейсуотер-роуд, находящийся поблизости от российского посольства", - говорится в заявлении на официальном сайте совета. Глава совета Адам Хаг также отметил, что инициатива о переименовании улицы поступила "со стороны самой украинской общины" и была осуществлена городскими властями в знак солидарности с украинским народом. Знак с новым названием улицы установили в пятницу. Отмечается, что Хаг выступал с предложением переименования вестминстерской улицы еще в мае 2022 года. В четверг дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией.
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в мире, лондон, россия
В мире, Лондон, Россия
22:11 24.02.2023 (обновлено: 22:14 24.02.2023)
 
Участок улицы в Лондоне перед посольством России переименовали в Киев-роуд

Участок улицы в Лондоне, расположенный перед посольством России, переименовали в Киев-роуд

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкЗдание российского посольства в Лондоне
Здание российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Часть улицы напротив посольства России в Лондоне переименовали в Киев-роуд, сообщил совет района Вестминстер в столице Британии.
"Новый адрес охватит небольшой участок Бейсуотер-роуд, находящийся поблизости от российского посольства", - говорится в заявлении на официальном сайте совета.
Глава совета Адам Хаг также отметил, что инициатива о переименовании улицы поступила "со стороны самой украинской общины" и была осуществлена городскими властями в знак солидарности с украинским народом.
Знак с новым названием улицы установили в пятницу. Отмечается, что Хаг выступал с предложением переименования вестминстерской улицы еще в мае 2022 года.
В четверг дорогу перед посольством России в Лондоне окрасили в цвета украинского флага, несколько человек были задержаны в связи с акцией.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 18:24
Захарова прокомментировала акцию перед посольством России в Лондоне
 
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