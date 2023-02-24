https://ria.ru/20230224/ukraina-1854154394.html

Министр обороны Украины заявил о подготовке к контрнаступлению

Министр обороны Украины заявил о подготовке к контрнаступлению - РИА Новости, 24.02.2023

Министр обороны Украины заявил о подготовке к контрнаступлению

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:28

2023-02-24T16:28

2023-02-24T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

алексей резников

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

украина

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, алексей резников, нато, министерство обороны сша