Министр обороны Украины заявил о подготовке к контрнаступлению
Глава Минобороны Украины Резников заявил о большой работе по подготовке к контрнаступлению
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников заявил о подготовке к контрнаступлению.
"Что нас ожидает? Больше оружия, в том числе украинского. Для всех сил обороны. Будут танки и бронетехника... Будет наше контрнаступление. Мы много работаем, чтобы его подготовить и обеспечить", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook*.
Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США вместе с союзниками видят свою задачу в том, чтобы дать Украине все необходимое для "решающего" успеха в ожидаемом весеннем контрнаступлении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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