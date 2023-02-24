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Названы страны, чьи жители активнее поддерживают переговоры по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854142412.html
Названы страны, чьи жители активнее поддерживают переговоры по Украине
Названы страны, чьи жители активнее поддерживают переговоры по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Названы страны, чьи жители активнее поддерживают переговоры по Украине
Жители Италии и Испании в наибольшей степени среди западных стран поддерживают проведение переговоров по Украине, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:28
2023-02-24T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
италия
франция
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Жители Италии и Испании в наибольшей степени среди западных стран поддерживают проведение переговоров по Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитической компанией YouGov. Согласно результатам опроса, за достижение мира путем переговоров, пусть и с условием территориальных уступок со стороны Украины, выступают 47% респондентов в Италии и 40% в Испании. Эти цифры выше аналогичных показателей в таких странах, как Германия (35%) и Франция (38%). Опрос показал, что наиболее воинственно настроено население Швеции, где переговоры с условием уступок со стороны Украины поддерживают лишь 18%, тогда как 63% респондентов выступают за продолжение поддержки Украины даже если это будет означать, что вооруженный конфликт и его последствия продлятся дольше. Для сравнения, в Италии такой вариант поддерживают лишь 29% респондентов. Результаты опроса свидетельствуют также, что в Швеции доля тех, кто поддерживают увеличение поддержки Украины, составила 33%, что также выше, чем в других европейских странах, где проводился опрос. Жители Франции и Италии изменили свои взгляды на введение дальнейших санкций против РФ: во Франции цифры по данному параметру упали с 62% до 50%, а в Италии с 56% до 48%. При этом жители всех стран, включенных в опрос, в большинстве своем считают, что конфликт на Украине затянется еще на год (в Швеции, Испании, Дании, Британии, Италии и Германии этот показатель составил от 50 до 60%). Во Франции в том, что конфликт будет все еще продолжаться через год, уверены 48% респондентов. Опрос проводился со 8 по 22 февраля 2023 года во Франции, Дании, Швеции, Испании, Германии, Британии и Италии. В Британии и Германии число участников превысило две тысячи в каждой из стран, в других странах участвовали чуть более тысячи респондентов в каждой.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854100835.html
https://ria.ru/20230223/ukraina-1854011359.html
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в мире, украина, италия, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Италия, Франция
15:28 24.02.2023
 
Названы страны, чьи жители активнее поддерживают переговоры по Украине

YouGov: испанцы и итальянцы чаще других поддерживают проведение переговоров по Украине

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Жители Италии и Испании в наибольшей степени среди западных стран поддерживают проведение переговоров по Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитической компанией YouGov.
Согласно результатам опроса, за достижение мира путем переговоров, пусть и с условием территориальных уступок со стороны Украины, выступают 47% респондентов в Италии и 40% в Испании. Эти цифры выше аналогичных показателей в таких странах, как Германия (35%) и Франция (38%).
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Опрос показал, что наиболее воинственно настроено население Швеции, где переговоры с условием уступок со стороны Украины поддерживают лишь 18%, тогда как 63% респондентов выступают за продолжение поддержки Украины даже если это будет означать, что вооруженный конфликт и его последствия продлятся дольше. Для сравнения, в Италии такой вариант поддерживают лишь 29% респондентов.
Результаты опроса свидетельствуют также, что в Швеции доля тех, кто поддерживают увеличение поддержки Украины, составила 33%, что также выше, чем в других европейских странах, где проводился опрос.
Жители Франции и Италии изменили свои взгляды на введение дальнейших санкций против РФ: во Франции цифры по данному параметру упали с 62% до 50%, а в Италии с 56% до 48%.
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При этом жители всех стран, включенных в опрос, в большинстве своем считают, что конфликт на Украине затянется еще на год (в Швеции, Испании, Дании, Британии, Италии и Германии этот показатель составил от 50 до 60%). Во Франции в том, что конфликт будет все еще продолжаться через год, уверены 48% респондентов.
Опрос проводился со 8 по 22 февраля 2023 года во Франции, Дании, Швеции, Испании, Германии, Британии и Италии. В Британии и Германии число участников превысило две тысячи в каждой из стран, в других странах участвовали чуть более тысячи респондентов в каждой.
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