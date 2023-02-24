https://ria.ru/20230224/ukraina-1854142412.html

Названы страны, чьи жители активнее поддерживают переговоры по Украине

Названы страны, чьи жители активнее поддерживают переговоры по Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Названы страны, чьи жители активнее поддерживают переговоры по Украине

Жители Италии и Испании в наибольшей степени среди западных стран поддерживают проведение переговоров по Украине, свидетельствуют результаты опроса,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:28

2023-02-24T15:28

2023-02-24T15:28

специальная военная операция на украине

в мире

украина

италия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Жители Италии и Испании в наибольшей степени среди западных стран поддерживают проведение переговоров по Украине, свидетельствуют результаты опроса, проведённого аналитической компанией YouGov. Согласно результатам опроса, за достижение мира путем переговоров, пусть и с условием территориальных уступок со стороны Украины, выступают 47% респондентов в Италии и 40% в Испании. Эти цифры выше аналогичных показателей в таких странах, как Германия (35%) и Франция (38%). Опрос показал, что наиболее воинственно настроено население Швеции, где переговоры с условием уступок со стороны Украины поддерживают лишь 18%, тогда как 63% респондентов выступают за продолжение поддержки Украины даже если это будет означать, что вооруженный конфликт и его последствия продлятся дольше. Для сравнения, в Италии такой вариант поддерживают лишь 29% респондентов. Результаты опроса свидетельствуют также, что в Швеции доля тех, кто поддерживают увеличение поддержки Украины, составила 33%, что также выше, чем в других европейских странах, где проводился опрос. Жители Франции и Италии изменили свои взгляды на введение дальнейших санкций против РФ: во Франции цифры по данному параметру упали с 62% до 50%, а в Италии с 56% до 48%. При этом жители всех стран, включенных в опрос, в большинстве своем считают, что конфликт на Украине затянется еще на год (в Швеции, Испании, Дании, Британии, Италии и Германии этот показатель составил от 50 до 60%). Во Франции в том, что конфликт будет все еще продолжаться через год, уверены 48% респондентов. Опрос проводился со 8 по 22 февраля 2023 года во Франции, Дании, Швеции, Испании, Германии, Британии и Италии. В Британии и Германии число участников превысило две тысячи в каждой из стран, в других странах участвовали чуть более тысячи респондентов в каждой.

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854100835.html

https://ria.ru/20230223/ukraina-1854011359.html

https://ria.ru/20230223/peregovory-1853911220.html

украина

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, италия, франция