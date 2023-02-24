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В США предупредили Зеленского о мрачном будущем
В США предупредили Зеленского о мрачном будущем - РИА Новости, 24.02.2023
В США предупредили Зеленского о мрачном будущем
Ситуация на Украине говорит о том, что она не сможет существовать как самостоятельное государство, написал советник по американо-российским делам в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:14
2023-02-24T15:14
2023-02-24T16:45
в мире
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евросоюз
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Ситуация на Украине говорит о том, что она не сможет существовать как самостоятельное государство, написал советник по американо-российским делам в Государственном департаменте при администрации Барака Обамы Джеймс Карден в статье для American Conservative."Киевская правящая элита, которая снова и снова отвергает мирные переговоры, должна понять, что Украина сейчас представляет собой несостоявшееся государство: более 12 миллионов ее граждан бежали, а экономика рухнула по меньшей мере на треть с момента начала спецоперации", — пояснил он.По словам эксперта, с момента провозглашения независимости Украины в 1991 году ее сменяющие друг друга лидеры так и не смогли создать жизнеспособное многонациональное государство. С 2014-го они следуют бандеровской концепции "Украины для украинцев", что ставит под угрозу само существование страны, подчеркнул Карден."Для того чтобы иметь хоть какой-то шанс на выживание, украинские правящие элиты убеждены в необходимости связать свое будущее с ЕС и НАТО", — отметил он.Тем не менее после вступления в альянс Украина продолжит оставаться в сильнейшей военной зависимости от Соединенных Штатов, а членство в Евросоюзе превратит ее в вассала Германии и заставит сдаться на милость Европейского центрального банка во Франкфурте, подытожил автор статьи.
https://ria.ru/20230224/tanki-1854120357.html
https://ria.ru/20230216/evropa-1852273297.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, нато, европейский центральный банк, барак обама, германия
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Евросоюз, НАТО, Европейский центральный банк, Барак Обама, Германия
15:14 24.02.2023 (обновлено: 16:45 24.02.2023)
В США предупредили Зеленского о мрачном будущем
TAC: ситуация на Украине говорит о невозможности ее самостоятельного существования