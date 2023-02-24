https://ria.ru/20230224/ukraina-1854130083.html
США планируют выделить чрезвычайную энергетическую помощь Украине
США планируют выделить чрезвычайную энергетическую помощь Украине - РИА Новости, 24.02.2023
США планируют выделить чрезвычайную энергетическую помощь Украине
США в начале марта передадут Украине новую партию оборудования, связанного с сетями электрической передачи, американская администрация планирует предоставить... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:36
2023-02-24T14:36
2023-02-24T14:36
специальная военная операция на украине
экономика
сша
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США в начале марта передадут Украине новую партию оборудования, связанного с сетями электрической передачи, американская администрация планирует предоставить стране дополнительную "чрезвычайную" энергетическую помощь размером до 250 миллионов долларов, говорится в заявлении Белого дома. Согласно заявлению, США "готовятся к поставке третьей партии критически важного оборудования для сетей электрической передачи" к началу марта. Отмечается, что среди прочего будут переданы "несколько мобильных генераторов, которые помогут обеспечить резервное питание". Как сообщается в пресс-релизе, администрация США в сотрудничестве с конгрессом "планирует предоставить Украине дополнительную чрезвычайную энергетическую помощь в размере до 250 миллионов долларов". "Мы также планируем в сотрудничестве с конгрессом предоставить Молдавии чрезвычайную энергетическую помощь в размере до 300 миллионов долларов", - говорится в заявлении. Согласно ему цель состоит в том, чтобы "увеличить местное производство электроэнергии, обеспечить финансовую поддержку и улучшить взаимосвязь между Молдавией и Европейским союзом".
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854125529.html
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854120787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, США, Украина
США планируют выделить чрезвычайную энергетическую помощь Украине
США выделят до 250 миллионов долларов на чрезвычайную энергетическую помощь Украине
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
США в начале марта передадут Украине новую партию оборудования, связанного с сетями электрической передачи, американская администрация планирует предоставить стране дополнительную "чрезвычайную" энергетическую помощь размером до 250 миллионов долларов, говорится в заявлении
Белого дома.
Согласно заявлению, США "готовятся к поставке третьей партии критически важного оборудования для сетей электрической передачи" к началу марта. Отмечается, что среди прочего будут переданы "несколько мобильных генераторов, которые помогут обеспечить резервное питание".
Как сообщается в пресс-релизе, администрация США в сотрудничестве с конгрессом "планирует предоставить Украине дополнительную чрезвычайную энергетическую помощь в размере до 250 миллионов долларов".
"Мы также планируем в сотрудничестве с конгрессом предоставить Молдавии чрезвычайную энергетическую помощь в размере до 300 миллионов долларов", - говорится в заявлении.
Согласно ему цель состоит в том, чтобы "увеличить местное производство электроэнергии, обеспечить финансовую поддержку и улучшить взаимосвязь между Молдавией и Европейским союзом".