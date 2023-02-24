https://ria.ru/20230224/ukraina-1854130083.html

США планируют выделить чрезвычайную энергетическую помощь Украине

США планируют выделить чрезвычайную энергетическую помощь Украине - РИА Новости, 24.02.2023

США планируют выделить чрезвычайную энергетическую помощь Украине

США в начале марта передадут Украине новую партию оборудования, связанного с сетями электрической передачи, американская администрация планирует предоставить... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:36

2023-02-24T14:36

2023-02-24T14:36

специальная военная операция на украине

экономика

сша

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США в начале марта передадут Украине новую партию оборудования, связанного с сетями электрической передачи, американская администрация планирует предоставить стране дополнительную "чрезвычайную" энергетическую помощь размером до 250 миллионов долларов, говорится в заявлении Белого дома. Согласно заявлению, США "готовятся к поставке третьей партии критически важного оборудования для сетей электрической передачи" к началу марта. Отмечается, что среди прочего будут переданы "несколько мобильных генераторов, которые помогут обеспечить резервное питание". Как сообщается в пресс-релизе, администрация США в сотрудничестве с конгрессом "планирует предоставить Украине дополнительную чрезвычайную энергетическую помощь в размере до 250 миллионов долларов". "Мы также планируем в сотрудничестве с конгрессом предоставить Молдавии чрезвычайную энергетическую помощь в размере до 300 миллионов долларов", - говорится в заявлении. Согласно ему цель состоит в том, чтобы "увеличить местное производство электроэнергии, обеспечить финансовую поддержку и улучшить взаимосвязь между Молдавией и Европейским союзом".

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854125529.html

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854120787.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, украина