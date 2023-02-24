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США за год передали Украине военную помощь на 32 миллиарда долларов - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854120787.html
США за год передали Украине военную помощь на 32 миллиарда долларов
США за год передали Украине военную помощь на 32 миллиарда долларов - РИА Новости, 24.02.2023
США за год передали Украине военную помощь на 32 миллиарда долларов
США передали Украине военной помощи на 32 миллиарда долларов за последний год, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:36
2023-02-24T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
ллойд остин
джо байден
нато
пентагон
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США передали Украине военной помощи на 32 миллиарда долларов за последний год, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Под руководством президента Джо Байдена США за последний год выделили более 32 миллиардов долларов на оборонную помощь Украине, меняющую ход игры", - говорится в распространенном заявлении Остина. По его словам, Украине было предоставлено 1,6 тысячи систем Stinger, более 8,5 тысячи Javelin, 232 гаубиц и более 2 миллионов единиц боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарея ПВО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker. Еще более 20 миллиардов, как заявил Остин, выделили союзники и партнеры США. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230206/ukraina-1850066431.html
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в мире, украина, сша, ллойд остин, джо байден, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Ллойд Остин, Джо Байден, НАТО, Пентагон
13:36 24.02.2023
 
США за год передали Украине военную помощь на 32 миллиарда долларов

Шеф Пентагона Остин: США за год передали Киеву военную помощь на 32 миллиарда долларов

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США передали Украине военной помощи на 32 миллиарда долларов за последний год, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Под руководством президента Джо Байдена США за последний год выделили более 32 миллиардов долларов на оборонную помощь Украине, меняющую ход игры", - говорится в распространенном заявлении Остина.
По его словам, Украине было предоставлено 1,6 тысячи систем Stinger, более 8,5 тысячи Javelin, 232 гаубиц и более 2 миллионов единиц боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарея ПВО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.
Еще более 20 миллиардов, как заявил Остин, выделили союзники и партнеры США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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