США за год передали Украине военную помощь на 32 миллиарда долларов
Шеф Пентагона Остин: США за год передали Киеву военную помощь на 32 миллиарда долларов
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США передали Украине военной помощи на 32 миллиарда долларов за последний год, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Под руководством президента Джо Байдена США за последний год выделили более 32 миллиардов долларов на оборонную помощь Украине, меняющую ход игры", - говорится в распространенном заявлении Остина.
По его словам, Украине было предоставлено 1,6 тысячи систем Stinger, более 8,5 тысячи Javelin, 232 гаубиц и более 2 миллионов единиц боеприпасов, 38 систем HIMARS, батарея ПВО Patriot, 8 систем NASAMS, 109 БМП Bradley, 31 танк Abrams и 90 БМП Stryker.
Еще более 20 миллиардов, как заявил Остин, выделили союзники и партнеры США.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.