https://ria.ru/20230224/ukraina-1854115598.html

Пентагон объявил о новой помощи Киеву

Пентагон объявил о новой помощи Киеву - РИА Новости, 24.02.2023

Пентагон объявил о новой помощи Киеву

США объявили о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов, в него войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники, на этот раз оборудование передадут не со РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:02

2023-02-24T13:02

2023-02-24T13:13

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США объявили о новом пакете помощи Украине на 2 миллиарда долларов, в него войдут боеприпасы для HIMARS и беспилотники, на этот раз оборудование передадут не со складов Пентагона, а закажут производителям, сообщает военное ведомство. "Это пакет на общую сумму 2 миллиарда долларов предоставляется в рамках инициативы оборонной помощи Украины", - говорится в распространенном сообщении Пентагона. В сообщении говорится, что в новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-мм артиллерийских установок, беспилотники CyberLux K8, Switchblade 600, Altius-600 и Jump 20, оборудование для обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, оборудование для разминирования, коммуникационное оборудование. Кроме того в указанную сумму включены затраты на тренировку, техническое обслуживание и поддержку, сообщает ведомство. Пентагон заявляет, что выделение помощи указанным образом отличается от президентских распоряжений и предполагает "закупку возможностей, а не их доставку со складов минобороны". "Это объявление представляет собой начало процесса по заключению контрактов для обеспечения украинских вооруженных сил дополнительными возможностями", - говорится в сообщении. США "так долго, сколько потребуется", продолжат вместе с союзниками работать для обеспечения непосредственных нужд Украины на поле боя и ответа на долгосрочные запросы Киева, сообщает Пентагон. Американские СМИ ранее отмечали, что реализация заказов на вооружения для их последующей передачи займет больше времени, чем выделение позиций со складов Пентагона. Ранее сообщалось, что из-за ситуации вокруг Украины США почти наполовину увеличили в прошлом году продажи оружия за рубеж по сравнению с объемом 2021 года. За фискальный 2022 год США продали вооружения на 51,9 миллиарда долларов, в 2021 году - на 34,8 миллиарда, сообщил госдеп. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

https://ria.ru/20230112/zapad-1844253536.html

https://ria.ru/20230224/slabost-1854037187.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, пентагон, нато, в мире