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На Украине задержали организаторов переправки мужчин за границу - РИА Новости, 24.02.2023
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На Украине задержали организаторов переправки мужчин за границу
На Украине задержали организаторов переправки мужчин за границу - РИА Новости, 24.02.2023
На Украине задержали организаторов переправки мужчин за границу
Группа чиновников районной администрации, больницы и сотрудник правоохранительных органов задержаны в Ивано-Франковской области Украины, их обвиняют в... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:57
2023-02-24T12:57
в мире
украина
ивано-франковская область
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Группа чиновников районной администрации, больницы и сотрудник правоохранительных органов задержаны в Ивано-Франковской области Украины, их обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу, сообщили в госбюро расследований (ГБР). Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Военное положение на Украине введено до 19 мая. "Сотрудники ГБР при содействии нацполиции на Прикарпатье разоблачили преступную схему переправки людей через границу, которую организовали чиновники Ивано-Франковской райадминистрации, Богородчанской больницы и сотрудник правоохранительного органа", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, военнообязанным предлагали выезд в Европу вне пунктов пропуска. Тем, у кого есть дети, предлагали поддельные справки об инвалидности, в результате чего отец как опекун имел право вывезти ребенка на "лечение" за границу. "Такие услуги стоили в среднем 5-6 тысяч долларов США с человека. Предварительно задокументировано пять попыток незаконного пересечения границы", - добавили в ведомстве. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854100835.html
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в мире, украина, ивано-франковская область, европа
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Европа
12:57 24.02.2023
 
На Украине задержали организаторов переправки мужчин за границу

На Украине задержали чиновников по обвинению в организации переправки мужчин за границу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Группа чиновников районной администрации, больницы и сотрудник правоохранительных органов задержаны в Ивано-Франковской области Украины, их обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу, сообщили в госбюро расследований (ГБР).
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Военное положение на Украине введено до 19 мая.
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"Сотрудники ГБР при содействии нацполиции на Прикарпатье разоблачили преступную схему переправки людей через границу, которую организовали чиновники Ивано-Франковской райадминистрации, Богородчанской больницы и сотрудник правоохранительного органа", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале.
По информации ведомства, военнообязанным предлагали выезд в Европу вне пунктов пропуска. Тем, у кого есть дети, предлагали поддельные справки об инвалидности, в результате чего отец как опекун имел право вывезти ребенка на "лечение" за границу.
"Такие услуги стоили в среднем 5-6 тысяч долларов США с человека. Предварительно задокументировано пять попыток незаконного пересечения границы", - добавили в ведомстве.
Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.
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