https://ria.ru/20230224/ukraina-1854114919.html

На Украине задержали организаторов переправки мужчин за границу

На Украине задержали организаторов переправки мужчин за границу - РИА Новости, 24.02.2023

На Украине задержали организаторов переправки мужчин за границу

Группа чиновников районной администрации, больницы и сотрудник правоохранительных органов задержаны в Ивано-Франковской области Украины, их обвиняют в... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:57

2023-02-24T12:57

2023-02-24T12:57

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Группа чиновников районной администрации, больницы и сотрудник правоохранительных органов задержаны в Ивано-Франковской области Украины, их обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу, сообщили в госбюро расследований (ГБР). Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Военное положение на Украине введено до 19 мая. "Сотрудники ГБР при содействии нацполиции на Прикарпатье разоблачили преступную схему переправки людей через границу, которую организовали чиновники Ивано-Франковской райадминистрации, Богородчанской больницы и сотрудник правоохранительного органа", - говорится в сообщении госбюро расследований в Telegram-канале. По информации ведомства, военнообязанным предлагали выезд в Европу вне пунктов пропуска. Тем, у кого есть дети, предлагали поддельные справки об инвалидности, в результате чего отец как опекун имел право вывезти ребенка на "лечение" за границу. "Такие услуги стоили в среднем 5-6 тысяч долларов США с человека. Предварительно задокументировано пять попыток незаконного пересечения границы", - добавили в ведомстве. Незаконная переправка лиц через госграницу Украины считается преступлением в сфере охраны государственной границы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854100835.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, ивано-франковская область, европа