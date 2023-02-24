https://ria.ru/20230224/ukraina-1854108149.html

Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ

Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023

Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ

Многие медработники на Украине с января не получают зарплату, пишет местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:13

2023-02-24T12:13

2023-02-24T12:13

в мире

украина

министерство здравоохранения украины (минздрав украины)

министерство финансов украины

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Многие медработники на Украине с января не получают зарплату, пишет местное издание "Страна.ua". "Многие украинские медработники не получают зарплату с января этого года", - пишет "Страна.ua" со ссылкой на сотрудников медучреждений из различных регионов Украины. По словам медработников, национальная служба здоровья Украины, которая должна перечислять деньги, заявляет, что она не получает их от министерства здравоохранения, а Минздрав - от министерства финансов.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853043861.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), министерство финансов украины