https://ria.ru/20230224/ukraina-1854108149.html
Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ
Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ
Многие медработники на Украине с января не получают зарплату, пишет местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:13
2023-02-24T12:13
2023-02-24T12:13
в мире
украина
министерство здравоохранения украины (минздрав украины)
министерство финансов украины
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Многие медработники на Украине с января не получают зарплату, пишет местное издание "Страна.ua". "Многие украинские медработники не получают зарплату с января этого года", - пишет "Страна.ua" со ссылкой на сотрудников медучреждений из различных регионов Украины. По словам медработников, национальная служба здоровья Украины, которая должна перечислять деньги, заявляет, что она не получает их от министерства здравоохранения, а Минздрав - от министерства финансов.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853043861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), министерство финансов украины
В мире, Украина, Министерство здравоохранения Украины (Минздрав Украины), Министерство финансов Украины
Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ
"Страна.ua": многие медработники на Украине с начала года не получают зарплату