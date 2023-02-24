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Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
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Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ
Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ
Многие медработники на Украине с января не получают зарплату, пишет местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:13
2023-02-24T12:13
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украина
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Многие медработники на Украине с января не получают зарплату, пишет местное издание "Страна.ua". "Многие украинские медработники не получают зарплату с января этого года", - пишет "Страна.ua" со ссылкой на сотрудников медучреждений из различных регионов Украины. По словам медработников, национальная служба здоровья Украины, которая должна перечислять деньги, заявляет, что она не получает их от министерства здравоохранения, а Минздрав - от министерства финансов.
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в мире, украина, министерство здравоохранения украины (минздрав украины), министерство финансов украины
В мире, Украина, Министерство здравоохранения Украины (Минздрав Украины), Министерство финансов Украины
12:13 24.02.2023
 
Медработники на Украине с января не получают зарплату, пишут СМИ

"Страна.ua": многие медработники на Украине с начала года не получают зарплату

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости
Автомобиль скорой помощи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Многие медработники на Украине с января не получают зарплату, пишет местное издание "Страна.ua".
"Многие украинские медработники не получают зарплату с января этого года", - пишет "Страна.ua" со ссылкой на сотрудников медучреждений из различных регионов Украины.
По словам медработников, национальная служба здоровья Украины, которая должна перечислять деньги, заявляет, что она не получает их от министерства здравоохранения, а Минздрав - от министерства финансов.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 03:34
Источник: украинским военным урежут зарплаты и боевые выплаты
 
В миреУкраинаМинистерство здравоохранения Украины (Минздрав Украины)Министерство финансов Украины
 
 
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