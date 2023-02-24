Рейтинг@Mail.ru
Киев призвал Запад удвоить поддержку - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854091036.html
Киев призвал Запад удвоить поддержку
Киев призвал Запад удвоить поддержку - РИА Новости, 24.02.2023
Киев призвал Запад удвоить поддержку
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров удвоить всестороннюю поддержку Киева. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:38
2023-02-24T10:38
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_cbab363031cfc4524d429f14ce08f3db.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров удвоить всестороннюю поддержку Киева. "Призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине", - говорится в заявлении Кулебы на сайте МИД Украины. Он также подчеркнул важность консолидации вокруг "формулы мира" Владимира Зеленского. "Украина… продолжит движение к полноправному членству в ЕС и НАТО", - добавил Кулеба. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_41d8d26489110a04c580e2846c9d383e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, Евросоюз
10:38 24.02.2023
 
Киев призвал Запад удвоить поддержку

Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад удвоить всестороннюю поддержку Киева

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров удвоить всестороннюю поддержку Киева.
"Призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине", - говорится в заявлении Кулебы на сайте МИД Украины.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 08:00
НАТО готовит Европу к отправке на войну
Он также подчеркнул важность консолидации вокруг "формулы мира" Владимира Зеленского.
"Украина… продолжит движение к полноправному членству в ЕС и НАТО", - добавил Кулеба.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Польские и украинские военнослужащие на танке Leopard 2 во время учений на западе Польши - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 08:00Специальная военная операция на Украине
Россию пообещали уничтожить через три месяца
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий КулебаНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала