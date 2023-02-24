Киев призвал Запад удвоить поддержку
Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад удвоить всестороннюю поддержку Киева
© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров удвоить всестороннюю поддержку Киева.
"Призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине", - говорится в заявлении Кулебы на сайте МИД Украины.
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Он также подчеркнул важность консолидации вокруг "формулы мира" Владимира Зеленского.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.