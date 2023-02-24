https://ria.ru/20230224/ukraina-1854091036.html

Киев призвал Запад удвоить поддержку

Киев призвал Запад удвоить поддержку - РИА Новости, 24.02.2023

Киев призвал Запад удвоить поддержку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров удвоить всестороннюю поддержку Киева. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:38

2023-02-24T10:38

2023-02-24T10:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий кулеба

нато

евросоюз

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных партнеров удвоить всестороннюю поддержку Киева. "Призываем наших международных партнеров удвоить всестороннюю и критически необходимую поддержку Украине", - говорится в заявлении Кулебы на сайте МИД Украины. Он также подчеркнул важность консолидации вокруг "формулы мира" Владимира Зеленского. "Украина… продолжит движение к полноправному членству в ЕС и НАТО", - добавил Кулеба. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230215/nato-1852034374.html

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, евросоюз