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СМИ: в ФРГ приготовили неприятный сюрприз Украине к годовщине спецоперации - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854083225.html
СМИ: в ФРГ приготовили неприятный сюрприз Украине к годовщине спецоперации
СМИ: в ФРГ приготовили неприятный сюрприз Украине к годовщине спецоперации - РИА Новости, 24.02.2023
СМИ: в ФРГ приготовили неприятный сюрприз Украине к годовщине спецоперации
Акция протеста, которую планируется провести в Берлине, может изменить политику Германии по вопросу поставок вооружений на Украину, пишет обозреватель Крис... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T09:28
2023-02-24T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
берлин (город)
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Акция протеста, которую планируется провести в Берлине, может изменить политику Германии по вопросу поставок вооружений на Украину, пишет обозреватель Крис Джуэр в статье для издания Daily Mail. "Петиция под названием "Манифест за мир" с призывом об изменении подхода Берлина к Украине, инициаторами которой выступили депутат бундестага Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист Алиса Шварцерс, собрала полмиллиона подписей. Немцы призывают вместо оружейных поставок сосредоточить внимание на мирных переговорах и замораживании конфликта", — говорится в публикации. По словам Эллен Эн, главного редактора телеканала WDR TV (специализируется на проведении соцопросов), количество граждан Германии, считающих ошибкой решение канцлера Олафа Шольца передать киевскому режиму танки, значительно выросло. Автор напомнил, что неделю назад, во время Мюнхенской конференции по безопасности, тысячи протестующих выступили против военной поддержки Украины. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853077620.html
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украина
германия
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в мире, украина, германия, берлин (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Берлин (город)
09:28 24.02.2023 (обновлено: 13:48 24.02.2023)
 
СМИ: в ФРГ приготовили неприятный сюрприз Украине к годовщине спецоперации

Автор DM Джуэр: в Германии приготовили Украине неприятный сюрприз к годовщине спецоперации

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Акция протеста, которую планируется провести в Берлине, может изменить политику Германии по вопросу поставок вооружений на Украину, пишет обозреватель Крис Джуэр в статье для издания Daily Mail.
"Петиция под названием "Манифест за мир" с призывом об изменении подхода Берлина к Украине, инициаторами которой выступили депутат бундестага Сара Вагенкнехт и известный немецкий журналист Алиса Шварцерс, собрала полмиллиона подписей. Немцы призывают вместо оружейных поставок сосредоточить внимание на мирных переговорах и замораживании конфликта", — говорится в публикации.
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По словам Эллен Эн, главного редактора телеканала WDR TV (специализируется на проведении соцопросов), количество граждан Германии, считающих ошибкой решение канцлера Олафа Шольца передать киевскому режиму танки, значительно выросло.
Автор напомнил, что неделю назад, во время Мюнхенской конференции по безопасности, тысячи протестующих выступили против военной поддержки Украины.

Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияБерлин (город)
 
 
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