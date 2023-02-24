https://ria.ru/20230224/ukraina-1854082723.html

Шольц заявил, что время для переговоров по Украине еще не наступило

Шольц заявил, что время для переговоров по Украине еще не наступило - РИА Новости, 24.02.2023

Шольц заявил, что время для переговоров по Украине еще не наступило

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что время для переговоров по Украине еще не наступило. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T09:18

2023-02-24T09:18

2023-02-24T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

олаф шольц

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что время для переговоров по Украине еще не наступило. "Момент, который открывает перспективу мира, еще не наступил", - сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, добавив, что это причина, по которой он будет "снова и снова" говорить с президентом РФ Владимиром Путиным, "чтобы убедить его в том, что все не так, как он это видит". Шольц отметил, что руководство РФ якобы "в настоящее время принимает только одну форму переговоров", которая предусматривает "безоговорочную капитуляцию" другой стороны. По словам канцлера, необходимо надеяться на наступление момента, когда будут возможны "честные переговоры, которые приведут к приемлемым, правильным результатам для украинцев". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230223/ukraina-1853943225.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853564495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, олаф шольц, украина, владимир путин, россия