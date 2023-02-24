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Кандидат в президенты США осудил помощь Украине - РИА Новости, 24.02.2023
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Кандидат в президенты США осудил помощь Украине
Кандидат в президенты США осудил помощь Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Кандидат в президенты США осудил помощь Украине
Одна из главных проблем США связана с наркокартелями, решить ее стоило бы лишь малой части тех денег, которые выделены Украине, заявил кандидат в президенты... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T07:41
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Одна из главных проблем США связана с наркокартелями, решить ее стоило бы лишь малой части тех денег, которые выделены Украине, заявил кандидат в президенты Вивек Рамасвами. "Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине", - написал Рамасвами в Twitter. Он подчеркнул, что военные США должны решать единственную задачу превыше других - защищать родную землю. Рамасвами подчеркнул, что его внешнеполитическими приоритетами стало бы "провозглашение независимости" от Китая и истребление мексиканских наркокартелей. Ранее американский бизнесмен индийского происхождения объявил о своем выдвижении на выборы 2024 года. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2021 году от передозировок в США погибли почти 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20230224/ssha-1854072892.html
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в мире, сша, украина, китай
В мире, США, Украина, Китай
07:41 24.02.2023 (обновлено: 07:49 24.02.2023)
 
Кандидат в президенты США осудил помощь Украине

Рамасвами: за малую часть денег, выделяемых Киеву, можно было решить проблему наркотиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Одна из главных проблем США связана с наркокартелями, решить ее стоило бы лишь малой части тех денег, которые выделены Украине, заявил кандидат в президенты Вивек Рамасвами.
"Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине", - написал Рамасвами в Twitter.
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Рамасвами подчеркнул, что его внешнеполитическими приоритетами стало бы "провозглашение независимости" от Китая и истребление мексиканских наркокартелей.
Ранее американский бизнесмен индийского происхождения объявил о своем выдвижении на выборы 2024 года.
По данным центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2021 году от передозировок в США погибли почти 107 тысяч человек.
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