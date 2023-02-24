https://ria.ru/20230224/ukraina-1854076761.html

Кандидат в президенты США осудил помощь Украине

Кандидат в президенты США осудил помощь Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Кандидат в президенты США осудил помощь Украине

Одна из главных проблем США связана с наркокартелями, решить ее стоило бы лишь малой части тех денег, которые выделены Украине, заявил кандидат в президенты... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T07:41

2023-02-24T07:41

2023-02-24T07:49

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Одна из главных проблем США связана с наркокартелями, решить ее стоило бы лишь малой части тех денег, которые выделены Украине, заявил кандидат в президенты Вивек Рамасвами. "Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине", - написал Рамасвами в Twitter. Он подчеркнул, что военные США должны решать единственную задачу превыше других - защищать родную землю. Рамасвами подчеркнул, что его внешнеполитическими приоритетами стало бы "провозглашение независимости" от Китая и истребление мексиканских наркокартелей. Ранее американский бизнесмен индийского происхождения объявил о своем выдвижении на выборы 2024 года. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний, в 2021 году от передозировок в США погибли почти 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20230224/ssha-1854072892.html

https://ria.ru/20230224/boepripasy-1854071428.html

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