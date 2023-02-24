https://ria.ru/20230224/ucheniya-1854153511.html

МИД Украины раскритиковал власти ЮАР за проведение учений с Россией

МИД Украины раскритиковал власти ЮАР за проведение учений с Россией - РИА Новости, 24.02.2023

МИД Украины раскритиковал власти ЮАР за проведение учений с Россией

В министерстве иностранных дел Украины раскритиковали власти ЮАР за проведение военно-морских учений с Россией. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:24

2023-02-24T16:24

2023-02-24T16:24

в мире

юар

россия

китай

олег николенко

мид украины

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Украины раскритиковали власти ЮАР за проведение военно-морских учений с Россией. "Украина глубоко обеспокоена проведением в Южно-Африканской Республике совместных военно-морских учений с Российской Федерацией, а также Китаем... Мы глубоко разочарованы, что в то время, когда международное сообщество осуждает российскую агрессию, в частности страны Африки, и усиливает изоляцию РФ для прекращения войны, власти ЮАР перенимают опыт российской военной машины", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, опубликованном на сайте ведомства. Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что в порту Ричардс-Бей в ЮАР состоялась официальная церемония открытия трехсторонних военно-морских учений России, ЮАР и Китая. Активная часть учений будет проходить с 25 по 27 февраля. Моряки трех стран выполнят совместные артиллерийские стрельбы, отработают элементы тактического маневрирования, действия групп при досмотре и освобождении захваченного судна, помощь терпящему бедствие судну, а также отразят условные атаки средствами воздушного нападения.

https://ria.ru/20230222/fregat-1853590309.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юар, россия, китай, олег николенко, мид украины