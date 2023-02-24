МИД Украины раскритиковал власти ЮАР за проведение учений с Россией
Представитель МИД Украины раскритиковал власти ЮАР за проведение военных учений с Россией
© Минобороны РФФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в порту Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики. Кадр видео
© Минобороны РФ
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в порту Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики. Кадр видео
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. В министерстве иностранных дел Украины раскритиковали власти ЮАР за проведение военно-морских учений с Россией.
"Украина глубоко обеспокоена проведением в Южно-Африканской Республике совместных военно-морских учений с Российской Федерацией, а также Китаем... Мы глубоко разочарованы, что в то время, когда международное сообщество осуждает российскую агрессию, в частности страны Африки, и усиливает изоляцию РФ для прекращения войны, власти ЮАР перенимают опыт российской военной машины", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее в четверг Минобороны России сообщило, что в порту Ричардс-Бей в ЮАР состоялась официальная церемония открытия трехсторонних военно-морских учений России, ЮАР и Китая. Активная часть учений будет проходить с 25 по 27 февраля. Моряки трех стран выполнят совместные артиллерийские стрельбы, отработают элементы тактического маневрирования, действия групп при досмотре и освобождении захваченного судна, помощь терпящему бедствие судну, а также отразят условные атаки средствами воздушного нападения.