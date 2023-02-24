https://ria.ru/20230224/trevoga-1854061969.html
На востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
На востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.02.2023
На востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь звучит в нескольких областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T01:00
2023-02-24T01:00
2023-02-24T01:00
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днепропетровская область
киев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушная тревога вновь звучит в нескольких областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой информации. По данным сервиса, речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230223/vtorzhenie-1854057710.html
украина
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в мире, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
На востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу
В нескольких областях на востоке Украины вновь объявили воздушную тревогу