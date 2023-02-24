https://ria.ru/20230224/trevoga-1854059851.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.02.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T00:05
2023-02-24T00:05
2023-02-24T00:11
в мире
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киев
запорожская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях на востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой информации.Отмечается, что речь идет о Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230223/vtorzhenie-1854057710.html
украина
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в мире, украина, киев, запорожская область
В мире, Украина, Киев, Запорожская область, Специальная военная операция на Украине
00:05 24.02.2023 (обновлено: 00:11 24.02.2023)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу