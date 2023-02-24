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США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары - РИА Новости, 24.02.2023
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США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары
США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары - РИА Новости, 24.02.2023
США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары
США вводят дополнительные тарифы на ряд товаров из России на 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении американского торгового представителя Кэтрин Тай. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:47
2023-02-24T17:47
россия
экономика
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят дополнительные тарифы на ряд товаров из России на 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении американского торгового представителя Кэтрин Тай. "Сегодня президент (Джо) Байден объявил о дополнительном увеличении тарифов на ряд товаров из России приблизительно на 2,8 миллиарда долларов", - указано в заявлении.
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россия, экономика, сша, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, США, Санкции в отношении России
17:47 24.02.2023
 
США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары

США вводят дополнительные тарифы на 2,8 миллиарда долларов на некоторые российские товары

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Государственный флаг США у американского посольства в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят дополнительные тарифы на ряд товаров из России на 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении американского торгового представителя Кэтрин Тай.
"Сегодня президент (Джо) Байден объявил о дополнительном увеличении тарифов на ряд товаров из России приблизительно на 2,8 миллиарда долларов", - указано в заявлении.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
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