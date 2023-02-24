https://ria.ru/20230224/tarify-1854166957.html
США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары
США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары - РИА Новости, 24.02.2023
США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары
США вводят дополнительные тарифы на ряд товаров из России на 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении американского торгового представителя Кэтрин Тай. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:47
2023-02-24T17:47
2023-02-24T17:47
россия
экономика
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят дополнительные тарифы на ряд товаров из России на 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении американского торгового представителя Кэтрин Тай. "Сегодня президент (Джо) Байден объявил о дополнительном увеличении тарифов на ряд товаров из России приблизительно на 2,8 миллиарда долларов", - указано в заявлении.
https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854163725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, сша, санкции в отношении россии
Россия, Экономика, США, Санкции в отношении России
США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары
США вводят дополнительные тарифы на 2,8 миллиарда долларов на некоторые российские товары