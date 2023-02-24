https://ria.ru/20230224/tarify-1854166957.html

США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары

США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары - РИА Новости, 24.02.2023

США вводят дополнительные тарифы на некоторые российские товары

США вводят дополнительные тарифы на ряд товаров из России на 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении американского торгового представителя Кэтрин Тай. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:47

2023-02-24T17:47

2023-02-24T17:47

россия

экономика

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США вводят дополнительные тарифы на ряд товаров из России на 2,8 миллиарда долларов, говорится в заявлении американского торгового представителя Кэтрин Тай. "Сегодня президент (Джо) Байден объявил о дополнительном увеличении тарифов на ряд товаров из России приблизительно на 2,8 миллиарда долларов", - указано в заявлении.

https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854163725.html

россия

сша

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, сша, санкции в отношении россии